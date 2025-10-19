Así queda la clasificación de la Liga Endesa tras la tercera jornada

El Unicaja encajó su primer derrota de la temporada frente al Barça (77-83) en el Martín Carpena y se queda en el segundo vagón en la clasificación, entre los equipos que suman 2 victorias y 1 tropiezo tras la disputa de las tres primeras jornadas de la Liga Endesa.

Tras ganar en el estreno al Bilbao Basket en el Carpena y en la complicada cancha del Gran Canaria, el equipo de Ibon Navarro no pudo mantener su imbatibilidad frente al Barça y ahora se queda 5º, con 2 partidos ganados y 1 perdido, al igual que UCAM Murcia (4º), Real Madrid (6º), Hiopos Lleida (7º) y Baskonia (8º). Les supera a todos por tener un mejor average en la clasificación.

Por delante ya solo quedan tres equipos que siguen invictos tras tres jornadas: La Laguna Tenerife (1º), Valencia Basket (2º) y Joventut de Badalona (3º).

En la zona baja ya solo hay dos equipos que todavía no han conseguido ganar y que ocupan las dos plazas de descenso: Covirán Granada, penúltimo, y Girona, farolillo rojo por tener un peor average general.

La próxima jornada, el Unicaja tendrá otro duelo muy complicado. Visita la pista de La Laguna Tenerife, líder actual, el sábado 25 de octubre a las 20.00 horas. El calendario liguero sigue siendo exigente para los de verde y morado.