Convocatoria
Xavi Castañeda es el descarte de Ibon Navarro para el Unicaja-Barça
El exterior norteamericano no jugará este domingo, en el duelo entre cajistas y blaugranas
Xavier Castañeda es el jugador que Ibon Navarro decidió dejar fuera de la convocatoria del partido de este domingo en el Palacio Martín Carpena. El jugador norteamericano, con pasaporte bosnio, no se viste para el choque contra el Barça, correspondiente a la jornada 3 de la Fase Regular de la Liga Endesa.
Los 13 jugadores, aptos para jugar
Al contrario que en los últimos partidos, Ibon Navarro ha tenido este domingo a sus 13 jugadores aptos para jugar, por lo que ha tenido que hacer un descarte puramente técnico y no médico.
Descarte
Es la segunda vez en lo que va de temporada que Castañeda se queda fuera de la lista de convocados del cuadro verde y morado, tampoco participó en la final de la Copa Intercontinental contra el NBA G League United. Después de 9 partidos, los únicos jugadores que no han sido descartados en lo que va de temporada por el técnico vasco del equipo cajista son Kendrick Perry, Alberto Díaz, Tyler Kalinoski, Emir Sulejmanovic y David Kravish.
