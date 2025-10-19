Liga Endesa
Estas son las estadísticas del Unicaja-Barça
El equipo de Ibon Navarro sumó la primera derrota de la temporada en un día aciago desde la línea de 3
El Unicaja perdió este domingo ante el Barça su condición de invicto en la Liga Endesa. Fue un partido muy equilibrado, en el que el Unicaja firmó un pobre 15% desde la línea de 3 y en el que el rival tuvo hasta 15 tiros libres en el último cuarto, en el que el Unicaja no pisó la línea del 4.60.
Esta vez hubo doble MVP del partido, con sus 15 créditos de valoración, fueron Tyson Pérez y Kendrick Perry. El dominicano hizo 9 puntos y 6 rebotes, jugando solo 12.34 minutos. Por su parte, el base de pasaporte montenegrino firmó una tarjeta de 11 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, en 21.26 minutos sobre la cancha. Los máximos anotadores fueron el propio Perry, Kravish y Djedovic, todos con 11 puntos.
El mejor +/- del equipo fue para Emir Sulejmanovic con +7.
Ficha técnica
77 - Unicaja (18+16+23+20): Perry (11), Duarte (2), Tyson Pérez (9), Webb III (8), Balcerowski (4) -quinteto inicial-, Díaz (2), Barreiro (6), Tillie (6), Kravish (11), Kalinoski (3), Sulejmanovic (4), Djedovic (11).
83 - Barça (22+17+23+21): Marcos (11), Punter (17), Clyburn (11), Shengelia (18), Keita (0) -quinteto inicial- Cale (4), Vesely (6), Brizuela (0), Satoransky (5), Hernangómez (4), Parra (7).
Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Vicente Martínez.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.309 espectadores.
