Unicaja
Ibon Navarro: "Hemos estado muy erráticos en el tiro"
El técnico del Unicaja lamentó que sus jugadores, con 5 de 33 en tiros de 3 puntos, no pudiesen doblegar a un FC Barcelona ante el que demostraron "concentración y buena mentalidad"
Hay días en los que el poco acierto te condena. Así resumió Ibon Navarro lo que supuso un nuevo asalto del FC Barcelona al Carpena. "Tengo que felicitarlos, pero también a mi equipo, por el esfuerzo. Nos ha faltado una cosa muy importante en baloncesto, como es el acierto. Y lo hemos compensado con concentración y buena mentalidad", aseguró en rueda de prensa.
Expresó que en condiciones normales los jugadores exteriores, aún con un bajo rendimiento en tiros de 3 puntos, pueden hacer una canasta tras cuatro o cinco intentos "y eso te ayuda a ganar". Sin embargo, en el balance total, con 0 de 9 intentos de triple en el último cuarto, y una estadística desde más allá de esta línea de 5 de 33, en el balance de los 40 minutos, Navarro es consciente de la dificultad extrema que había para batir a la escuadra blaugrana.
"Buen espíritu"
"Necesitas anotar algo. Miras las estadísticas y lo vivido no sé ni cómo llamarlo. Algo de mérito tiene el Barcelona y, aunque muchos tiros han sido buenos, hemos estado muy erráticos. Quizás el esfuerzo físico te pasa factura en ese momento, después de haber defendido bien. Pero insisto en que el equipo ha demostrado buen espíritu. Es buena señal que continuemos así para seguir creciendo", argumentó el preparador vasco.
"A nivel de baloncesto estamos muy lejos de donde queremos estar", argumentó sobre el margen de mejora que tiene un encuentro como el de este domingo. "Tener esa capacidad de sufrir creo que es muy importante y habla bien del equipo, no obstante", alegó. Sobre la crispación de la grada respecto a algunas decisiones arbitrales en el cuarto definitivo, Navarro no quiso achacar a los colegiados el desenlace: "Hay algo mucho más evidente que los árbitros".
Exceso de faltas
A continuación reiteró que, aún habiendo realizado 29 faltas, de las que la mitad, hasta 14, fueron sobre dos únicos jugadores visitantes, "habrá que analizarlas". En varias ocasiones anunció que revisará todo el partido para poder sacar conclusiones, que no sean precipitadas. De hecho, incluso se refirió a unos posibles pasos, que desde su posición alejada no estaba seguro de que hubiesen tenido que ser señalados. "Hay algo más tangible que explica por qué no hemos podido ganar el partido", concluyó sobre la tan compleja labor arbitral y su incidencia en el resultado.
