Camiseta de apoyo
El Unicaja y el Carpena mandan un mensaje de apoyo a Tyson Carter
El club de Los Guindos quiso lanzar un mensaje de ánimo al exjugador cajista, que sufre una embolia pulmonar que le tiene hospitalizado
Gran gesto del Unicaja y de su afición hacia uno de los jugadores que ha sido partícipe de uno de los periplos más exitosos del club en las últimas temporadas. Tyson Carter, quien puso rumbo este verano al Estrella Roja tras tres temporadas en Málaga, pasa por un mal momento de salud, sufre una embolia pulmonar que le puede tener tiempo alejado de las pistas, y desde la entidad malagueña han querido transmitirle ánimos.
Al salir al calentamiento en el partido frente al Barça, los jugadores del Unicaja portaron una camiseta para mandar ese caluroso apoyo al jugador. En la elástica se veía una imagen del jugador norteamericano acompañado de un "Mucha fuerza", en español y en inglés. El Carpena respondió con una gran ovación.
Tyson Carter fue una pieza muy importante en las últimas tres temporadas en el Unicaja ganador de Ibon Navarro, conquistando seis títulos. Su huella en el club y en la afición es importante, y muestra de ello es el cariño que le están transmitiendo a muchos kilómetros de distancia desde que se conoció su problema de salud.
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid
- Mena hace realidad su 'sueño compartido' al bendecir el nuevo retablo de su capilla en Santo Domingo
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Vecinos lanzan una campaña contra el nuevo vial alternativo de Ronda