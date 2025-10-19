El Unicaja y el Carpena mandan un mensaje de apoyo a Tyson Carter

Gran gesto del Unicaja y de su afición hacia uno de los jugadores que ha sido partícipe de uno de los periplos más exitosos del club en las últimas temporadas. Tyson Carter, quien puso rumbo este verano al Estrella Roja tras tres temporadas en Málaga, pasa por un mal momento de salud, sufre una embolia pulmonar que le puede tener tiempo alejado de las pistas, y desde la entidad malagueña han querido transmitirle ánimos.

Al salir al calentamiento en el partido frente al Barça, los jugadores del Unicaja portaron una camiseta para mandar ese caluroso apoyo al jugador. En la elástica se veía una imagen del jugador norteamericano acompañado de un "Mucha fuerza", en español y en inglés. El Carpena respondió con una gran ovación.

Tyson Carter fue una pieza muy importante en las últimas tres temporadas en el Unicaja ganador de Ibon Navarro, conquistando seis títulos. Su huella en el club y en la afición es importante, y muestra de ello es el cariño que le están transmitiendo a muchos kilómetros de distancia desde que se conoció su problema de salud.