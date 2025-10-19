El Barça tumba al Unicaja a ritmo de tiros libres (77-83)

No pudo ser. Lo intentó el Unicaja de todas las formas y maneras posibles, pero el Barça llegó a Málaga con el único objetivo de estrenar su casillero de victorias y logró asaltar el Carpena después de 40 minutos en los que pasó de todo y pudo ganar cualquiera. Una pena que el criterio arbitral fuera tan dispar en los dos lados de la pista. No sé si fue clave para explicar el 77-83 final, quizás hubo otras variables que fueron más importantes, pero ese ¡¡0-15!! en tiros libres en el último cuarto...

Fue una pena porque el Unicaja lo tuvo cerca. Estuvo casi siempre por detrás, es verdad, pero no le perdió nunca la cara al rival ni al marcador. El Barça hizo su partido. Supo aguantar cuando más le apretaron el Unicaja y el Carpena y se llevó una victoria que les da la vida en este arranque con tantos problemas para ellos.

Hay que tener paciencia con este nuevo Unicaja. Será mucho más competitivo que ahora con el paso de las semanas e incluso de los meses. Ahora, le da para ganar al Bilbao, para pasearse en la primera liguilla de la BCL e incluso para conquistar Las Palmas, pero ante un rival con caché de Euroliga, como este Barça, faltaron más cositas (y más respeto) para poder competirle de tú a tú.

Djedovic bota el balón durante el partido contra el Barça. / Gregorio Marrero

Primer tiempo

El descomunal acierto desde la línea de 3 del Barça en los primeros minutos, hizo que el rival doblara en el marcador al Unicaja, 7-14. Hasta 9 arriba estuvieron los de Joan Peñarroya en un buen arranque del rival y una puesta en escena más dubitativa de los de verde y morado. Las rotaciones echaron una mano. Con Alberto, Djedovic, Tillie y Kravish aportando atrás y delante, el partido se fue al primer parón con solo -4 en el marcador, 18-22.

Un 3+1 de Perry igualó el partido, 24-24. Un triple posterior de Barreiro puso por delante a los cajistas, 27-26. El partido se embarró. Punter y Duarte las tuvieron tiesas. El Carpena se cabreó como en los viejos tiempos. Hubo mucha guerra de guerrillas y el Barça salió beneficiado. Ibon Navarro tuvo que pedir tiempo a 3.40 del descanso con 28-33 en el marcador. El partido se fue al descanso con el Barça por delante, 34-39. Poca diferencia, pero la sensación de que el rival había sido mejor y más regular en esos primeros 20 minutos.

Las faltas personales lastraron al Unicaja en su intento de remontar. / Gregorio Marrero

Segundo tiempo

El Barça volvió mejor del intermedio. Los culés amenazaron con romper el partido, 37-47. Quedaba mucho, pero las sensaciones no eran las mejores. Un triple de Kravish fue pura gasolina cuando el equipo estaba más atascado. Lástima el poco acierto desde el perímetro, que impidió estar más cerca y amenazar más. El Barça aprovechó las dudas en ataque del Unicaja para volver a irse de 9, 46-55, en el esprint final del tercer cuarto. El arbitraje tampoco ayudó. Pero el equipo no se desesperó, apretó atrás y entró en los 10 minutos finales con opciones todavía de victoria, 57-62.

Ibon buscó equilibrio entre defensa y ataque con sus distintos quintetos. Las faltas personales llevaron al Barça continuamente a la línea del tiro libre en ese tramo en el que todo estaba por decidirse. El Unicaja remó y remó, incluso se puso por delante, 71-70, pero no tuvo continuidad (o no le dejaron). Cada ataque del Barça eran dos tiros libres y así fue imposible. Los culés pegaron otro acelerón para el 73-78, a 1.58 del bocinazo final. Las faltas personales no se vieron igual en un lado de la pista que en el otro y el triunfo voló para Barcelona.

Semana sin BCL

Después de dos semanas con doble partido, esta vez el Unicaja descansa en la Champions. No habrá partido europeo entre semana y lo próximo será visitar el sábado en La Laguna a un Tenerife que está invicto en este arranque de Liga, con 3-0, en lo más alto de la clasificación. Otro partido de máxima exigencia para un Unicaja que tiene que hacer borrón y cuenta nueva.