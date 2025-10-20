Cambios a la vista en el baloncesto europeo, con el Unicaja a la expectativa

Que se avecinan cambios en el baloncesto europeo es algo que ya nadie duda. El actual ecosistema de Euroliga y Eurocup, por un lado, y las competiciones FIBA, por el otro, parece tener los meses contados. La inminente llegada de la NBA a Europa altera los biorritmos del deporte de la canasta, con equipos dispuestos a posicionarse de la mejor manera posible para esa futura competición continental auspiciada por la gran liga norteamericana.

Lo cierto es que la BCL va aumentando, temporada a temporada, su nómina de equipos con pedigrí. El Unicaja fue el primero en dar el paso de abandonar el paraguas de la Euroliga para jugar en el entorno FIBA, el verano de 2022, cuando todavía no estaba ni en estudio este proyecto de la NBA de aterrizar en el Viejo Continente. Ahora, ya con la NBA Europa como una realidad de futuro, han llegado también desde la otra acera del básket europeo el Alba de Berlín alemán y los españoles Joventut y Gran Canaria. Todos ellos, unidos al AEK, el Galatasaray, el Tenerife o el Rytas Vilnius, por poner algunos ejemplos, han convertido a la actual BCL 2025/2026 en una competición que, sobre todo a partir de la segunda fase, será frenética.

Asvel

Hay al menos otro equipo dispuesto a dar el paso el próximo curso desde la Euroliga a la BCL. El Asvel francés de Tony Parker ha decidido jugar la Champions League del baloncesto la próxima temporada 2026/2027, según informó este pasado domingo el diario francés Le Progrès. Este movimiento se alinea con el deseo del cuadro galo de ser parte activa en esa futura NBA Europa, que arrancará en 2027 y en el que el Unicaja también pretende encontrar un hueco gracias a sus resultados deportivos.

Plantilla del Asvel 2025 2026. / Euroleague

El Unicaja como espejo

El movimiento del club francés sigue los pasos trazados en su día por Unicaja, que desde que abandonó el ecosistema ECA ha ganado dos Basketball Champions League y dos ediciones de la Copa Intercontinental. Según revela Le Progrès, todos los miembros de la Euroliga pierden dinero y Tony Parker se ha cansado de esa sangría económica tomando una decisión que puede que secunden más equipos de la máxima competición del baloncesto continental durante el próximo verano.

Con la NBA Europa en el horizonte

Parker se ha mostrado a favor del nuevo proyecto baloncestístico en Europa de la NBA junto a FIBA, en el que se premiará la meritocracia deportiva vía BCL y las diversas ligas domésticas. El exjugador galo valora también la mejora del cartel de participantes en la actual décima temporada de la Champions y que además de una bolsa económica de premios muy jugosa, permite a los equipos conjugar su competición europea con la doméstica con un calendario más favorable que el que proponen Euroliga y Eurocup, demasiado saturado de partidos.

Competitividad

El caso es que estos movimientos lo único que hacen es complicar cada vez más al Unicaja su hegemonía en una competición en la que ha jugado las tres últimas Final Four y que ha ganado las ediciones de 2024, en Belgrado, y la de 2025, en Atenas. El Asvel, sin ir más lejos, tiene un presupuesto esta temporada de 18.6 millones de euros, de los más bajos de Euroliga, pero superior al del Unicaja. Está claro que los franceses serán uno de los grandes favoritos la próxima temporada. Seguro que el Unicaja, también.