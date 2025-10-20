Ecos del Unicaja-Barça: Malos porcentajes, los tiros libres, Duarte y los árbitros

El Unicaja perdió este domingo en el Martín Carpena su primer partido de la temporada liguera. El Barça, que llegaba muy exigido a Málaga, tras caer en las dos primeras jornadas ligueras, fue capaz de asaltar un Palacio que no se llenó, pero que lo dio todo en busca de un triunfo que se terminó escapando.

No fue un gran partido del Unicaja, tampoco del Barça, algo normal si tenemos en cuenta que estamos a mediados de octubre y los equipos están todavía cogidos con alfileres. Eso sí, los culés fueron casi siempre por delante ante un Unicaja que nunca le perdió la cara al rival ni al marcador.

Como suele pasar en partidos que se deciden por poco margen de diferencia hay aspectos puntuales y nombres propios que pueden explicar el porqué del resultado final.

El Barça asaltó este domingo en Carpena. / Gregorio Marrero

Malos porcentajes

Lo dijo Ibon Navarro en la rueda de prensa y es una lectura muy obvia que tiene el partido: es imposible ganarle a todo un Barça con un 15% de acierto en triples. El Unicaja falló 28 intentos de 3 puntos, solo pudo firmar una paupérrima tarjeta de 5 de 33. Estuvieron mal todos, aunque lo que más llama la atención es el 0/4 de Kalinoski y el también 0/4 de Duarte. Son dos jugadores con capacidad para anotar con solvencia desde el 6,75, pero este domingo no encontraron el premio de la canasta con lanzamientos, la mayoría de las veces, bien ejecutados.

Tiros libres

Una de las claves del 77-83 final fue la diferencia de tiros libres que disfrutaron Unicaja y Barça, sobre todo, en el último cuarto. Con el partido igualado, con diferencias mínimas, los últimos 10 minutos fueron decisivos para que la victoria fuera para los verdes o para los blaugranas. En esa fase definitiva del partido, el Barça se fue 15 veces a la línea del tiro libre y el Unicaja no tuvo ni un solo lanzamiento desde el 4,60. Resulta inexplicable que en un partido físico, con dos equipos dándolo todo en la cancha y con varias guerras de guerrillas repartidas por todas las zonas del parqué, haya esa diferencia en los tiros libres en un lado y en el otro de la pista. El Barça ganó este domingo el partido anotando solo 4 canastas en todo el último cuarto. Lo demás, tiros libres...

Entre Duarte y Punter saltaron chispas. / Gregorio Marrero

Chris Duarte

En su primer gran examen en la Liga, la gran estrella cajista no estuvo bien. El dominicano fue titular, pero ni en la primera rotación ni en las siguientes veces que saltó a la pista se le vio cómodo. Está claro que él es el primero que tiene ganas de que le salgan las cosas y su pelea con Punter en el segundo cuarto demuestra que está dispuesto a darlo todo. Pero sus números ante el Barça está muy lejos del cartel con el que llegó el pasado verano a Málaga: 2 puntos 1 rebote, 1 asistencia y -4 de valoración. En las redes sociales ha sido también muy comentada su ausencia en la piña que los jugadores hicieron en el centro de la cancha tras el partido, por abandonar muy rápido la cancha tras el final del partido. Lo más lógico es pedir paciencia con él, como la hubo en su día con Perry y, sobre todo, con Carter, aquel inicio de temporada de 2022/2023, cuando empezó a crearse este proyecto poli ganador Es un buen jugador y seguro que Ibon le encuentra su sitio en el ecosistema verde y morado.

Árbitros

Casi siempre que se pierde, sobre todo por poca diferencia en el marcador, el arbitraje está en el foco. El Carpena lo tuvo claro durante el esprint final del partido y señaló a los colegiados cada vez que alguna decisión no era demasiado clara. Independientemente de sus aciertos y de sus errores, hay cuestiones que tienen poca explicación. Le pitaron 11 faltas personales al Unicaja en el último cuarto (más de una por minuto) y solo 4 a la defensa blaugrana. Eso generó un desequilibrio de tiros libres ya comentado y que fue decisivo para la victoria de ellos y la derrota de estos. Con el partido igualado y abocado a un final en que la victoria se iba a decidir por pequeños detalles, ¿solo pegó la defensa cajista?, ¿los del Barça defendieron el último cuarto sin hacer faltas?, ¿está capacitado Vicente Martínez para llevar tanto peso en un trío de colegiados con Araña y, sobre todo, Pérez Pizarro, uno de los "jefes" del arbitraje español e internacional?...