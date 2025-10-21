Exhibición de Melwin Pantzar con 15 puntos y 14 asistencias en la FIBA Europe Cup

Melwin Pantzar es uno de los focos de atención de la afición del Unicaja. El club de Los Guindos anunció su fichaje hasta 2030, aunque esta temporada estará cedido en el Surne Bilbao Basket y ahí está volviendo a justificar todas las razones por las que los malagueños acometieron dicha operación. La última exhibición llegó este martes en la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, la segunda competición europea por debajo de la Basketball Champions League.

El equipo de Jaume Ponsarnau necesitaba recuperar sensaciones en la competición -donde defienden el título- después de comenzar con derrota ante el Peristeri griego. Pues el Pumpa Brno checo sirvió como bálsamo continental después del 51-105 de este martes con Melwin Pantzar como absoluta referencia y números espectaculares: 15 puntos, 14 asistencias, cuatro rebotes y 30 de valoración en 20:33 minutos. Solo dos tiros libres en el último cuarto le arruinaron un partido inmaculado en el lanzamiento: 3/5 en tiros libres, 3/3 en tiros de 2 y 2/2 en triples.

Líder en la Liga Endesa

No es casualidad ni el rendimiento del fichaje del Unicaja ni que Ponsarnau celebrara retenerlo un año más. Estuvo algo más tímido en el debut en ACB, precisamente en el Martín Carpena, con apenas cinco puntos y tres de valoración, pero su capacidad para jugar tanto de base como de escolta le está haciendo alcanzar cotas muy altas en su juego.

Todo lo que ha venido después ha sido un absoluto torbellino, demostrando lo que puede traer el base sueco a Málaga a partir del próximo curso. Pantzar firmó 15 puntos, tres rebotes, tres asistencias y 19 de valoración en la victoria frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos. Ni siquiera la sonora derrota frente al Joventut por 101-69 le frenó: 10 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes para 22 de valoración. Reafirmándose como uno de los grandes nombres de la competición jornada a jornada.

Junto a Yannick Nzosa, es uno de los jugadores a préstamo por el Unicaja y que afronta una temporada importante antes de aterrizar en Málaga. Mientras tanto, Melwin Pantzar seguirá repartiendo alegrías entre los hombres de negro. Ahora tiene varios retos contra el MoraBanc Andorra de Joan Plaza, el BAXI Manresa y el Casademont Zaragoza para calibrar si está capacitado de llevar a este Bilbao Basket a luchar por la Copa del Rey.