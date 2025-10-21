Sulejmanovic: "Castañeda está preparado para jugar al más alto nivel"

Emir Sulejmanovic pasó este martes por los micrófonos de Radio Marca Málaga. El interior bosnio es uno de los cuatro fichajes del Unicaja que aún busca mejorar su adaptación al equipo malagueño y no dudó en defender a uno de sus compatriotas, Xavier Castañeda, señalado en los últimos días: "Está preparado para jugar al más alto nivel. Tiene mucho talento".

Xavier Castañeda

El combo estadounidense, de pasaporte bosnio, llegó siendo uno de los jugadores más desconocidos por la 'marea verde'. Apenas había jugado dos años en Europa y en Málaga busca dar el siguiente paso de su carrera. Sin embargo, con más dificultad de lo esperado. Ibon Navarro dejó claro que es el acople más complicado, ya que debe ser '1' y '2', pero su partido contra el Mrsin Sports Club ha resultado ser una cuestión muy muy puntual.

Sulejmanovic no dudó en pedir tiempo: "Castañeda creo que es un muy buen chico, muy trabajador. Está aquí casi siempre el primero, queriendo entrar en dinámica y teniendo que cambiar el chip con lo que venía haciendo en Francia. Integrarse aquí, que no es fácil. Cada uno necesita su tiempo. Para mí quizá sí es más fácil porque llevo ya muchos años en la Liga y he jugado aquí en el Carpena. Alguien que no ha jugado nunca en España necesita de más paciencia. Él está preparado para jugar en el más alto nivel. Tiene mucho talento, es un trabajador, muy buena persona y no dudo ni un segundo con mi compatriota".

Integración de los fichajes

También hizo balance del resto de fichajes y de la necesidad del tiempo: "Chris, James, Xavier… son buena gente todos, muy trabajadores. Quieren competir y ser mejores todos los días. Llegará el momento en el que se verá cómo se han adaptado. Cada uno necesita su tiempo y el tiempo es la mejor cura para cualquier cosa. Con el tiempo van a estar mucho mejor seguro y yo también. Hay que tener paciencia. Son gente muy profesional. Trabajadora y muy buena gente. No dudo ni un segundo en ellos. A cada uno de nosotros nos han traído por algo aquí".

David Kravish y Sulejmanovic, durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Y lo cierto es que el equipo echó de menos a los jugadores de talento en el encuentro frente al Barça. Precisamente, Sulejmanovic asumió que les ha costado adaptarse rápido en una plantilla en la muchos se conocen a la perfección. "Estamos intentando hacer el mayor esfuerzo posible", a lo que añadió que "solo nos hace falta paciencia para llegar al nivel que Ibon Navarro pide de nosotros".

Objetivos

Hasta entonces, aún queda tiempo. Primero, llegará La Laguna Tenerife este sábado, pero el interior bosnio no escatimo en cuáles deben ser los objetivos: "Queremos ganar el mayor número de partidos posibles e intentar competir y ganar los títulos cuando lleguen. El equipo tiene hambre de títulos. Trabajar y estar preparado para cuando lleguen las oportunidades de este estilo", sentenció.