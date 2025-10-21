El Unicaja se hunde desde el triple

El inicio de la competición, ya con nueve partidos entre la Copa Intercontinental, la Supercopa Endesa, la Liga Endesa y la Basketball Champions League, ha dejado varias pinceladas de lo que puede ser el Unicaja 2025/26. Algunas positivas y otras negativas. El mes de enero está marcado en rojo para ver el verdadero nivel competitivo del grupo, pero lo cierto es que, hasta entonces, hay una urgencia a solventar: el acierto desde el triple.

El 5 de 33 ante el Barça ha puesto uno de los focos de mejora inmediata en el lanzamiento exterior. Más allá de cualquiera de las cuestiones arbitrales, Ibon Navarro evidenció una evidente preocupación por el tiro de larga distancia porque no fue puntual ese 15% frente al conjunto blaugrana. La realidad es que el Unicaja ha empezado la temporada oficial con un muy bajo 31.8%.

Liga Endesa

La Intercontinental ya dejó claros síntomas con 28 triples anotados de 91 lanzados en tres partidos. Tyler Kalinoski, MVP de aquel título del Unicaja, se marchó de Singapur con un impresionante 12 de 18. Por lo que los números del resto del equipo están lejos del tirador de Cincinatti. En el aterrizaje en el Martín Carpena para la Supercopa, 7 de 33 contra el Valencia Basket para dejar después en la BCL un gran 18 de 34 contra el Mrsin Sports Club y 10 de 26 en la pista del Karditsa.

No obstante, los peores números han venido en la Liga Endesa con el partido del Barça como punto más bajo. El equipo cajista ha promediado en los tres primeros partidos un 26.3%. La plantilla comenzó con un aceptable 7 de 18 ante el Bilbao Basket, mejoró en la segunda mitad con el Gran Canaria para acabar con un 9 de 29 -estaba siendo un 3 de 15 hasta el descanso- y terminó siendo uno de los principales puntos que marcaron la derrota ante los de Joan Peñarroya.

El Surne Bilbao Basket del cajista Melwin Pantzar, el Covirán Granada, el Bàsquet Girona y el Recoletas Salud San Pablo Burgos empeoran las cifras del Unicaja en este tramo inicial de la ACB. Solo el Barça, el Baskonia y el Casademont Zaragoza se quedan por debajo del 30%, estando por encima de los malagueños.

Pocos tiradores acertados

Y es que el Unicaja ha perdido la referencia de sus mejores tiradores. Kalinoski es un curioso caso. Venía de ese 12 de 18 en la Intercontinental y a partir de entonces ha firmado un 8 de 22 en el resto de competiciones. También Kendrick Perry, que venía de su mejor temporada en el lanzamiento exterior. El base de pasaporte montenegrino acumula un 23.5%, mucho más bajo de lo que acostumbra.

Perry venía de firmar su mejor temporada en el triple. / Gregorio Marrero

La entrada de los fichajes en esta faceta también está siendo difícil. Emir Sulejmanovic venía de números sobresalientes en el Casademont Zaragoza y ahora, además de lanzar mucho menos, lleva un 1 de 6. James Webb III es otro de los jugadores sobre los que cae el foco. El estadounidense ha tenido campañas de ser una referencia, pero su 4 de 26 está siendo más bajo de lo esperado. Aunque uno de los nombres más señalados es Chris Duarte y el 7 de 32 que lleva sobre sus hombros.

Mejorar en la anotación

Ahora, el Unicaja entra en un momento de la temporada en el que puede trabajar con un menor número de partidos intersemanales y más entrenamientos. Habrá que ver también cómo afecta esa carga física que ahora la plantilla va a sumar a la hora de lanzar desde la larga distancia. Sin embargo, el equipo necesita darle solución a esa faceta anotadora para mejorar sus porcentajes y no sufrir en la anotación.