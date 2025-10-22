Boza Maljkovic visita a Tyson Carter en el hospital

Tyson Carter, exjugador del Unicaja y miembro de la plantilla del Estrella Roja, ha tenido una visita muy especial en su estancia en el hospital de Belgrado por una neumonía pulmonar bilateral. Bozidar Maljkovic, exentrenador cajista, campeón de la Copa Korac de 2001 y ahora embajador del club de Los Guindos en Serbia, estuvo acompañando al estadounidense después de casi dos semanas de ingreso.

Boza Maljkovic visitó a Tyson Carter en el hospital. / La Opinión

Son continuas las muestras de cariño que ha ido recibiendo Carter una vez ha sido estabilizado tras los problemas respiratorios. Ya tiene la compañía de su padre, que no ha tardado en viajar desde Estados Unidos para estar con su hijo, y este miércoles también le ha visitado una de las grandes figuras del deporte serbio, presidente del Comité Olímpico del país balcánico.

Apoyo del Unicaja

El Unicaja ya ha tenido varios detalles con su exjugador como el mensaje del club, acompañado de las flores, y este domingo, antes de jugar contra el Barça, toda la plantilla vistió una camiseta con la figura de Carter para mandarle toda la fuerza necesaria en estos momentos tan complicados.

Ahora, a través de la figura de Maljkovic, el apoyo desde Los Guindos sigue siendo continuo. El contacto del vestuario malagueño es palpable con uno de los suyos y lo seguirá siendo en este difícil proceso que encara Tyson Carter, con una dura recuperación por delante que le puede tener apartado de las pistas de baloncesto el resto de la temporada.