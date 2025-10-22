La Laguna Tenerife-Unicaja: Vuelve la gran rivalidad moderna de la ACB

La Laguna Tenerife y el Unicaja empiezan a escribir este sábado, a partir de las 20.00 horas -horario peninsular-, el enésimo capítulo de una de las grandes rivalidades contemporáneas del baloncesto español. A excepción de la Supercopa Endesa, se han cruzado en todas las competiciones en las que han coincidido como participantes y ahora empiezan a enfrentarse con objetivos en común, pero sin tener a día de hoy la misma velocidad competitiva.

Enemigos íntimos

Nunca un partido entre aurinegros y cajistas es algo más. Han luchado en la finalísima por el título de la Basketball Champions League (2024), además de por el tercer y cuarto puesto (2023). Se han encontrado en todas las fases de la Copa del Rey: cuartos de final (2024), semifinal (2025) y final (2023). Con el culmen de los cuartos de final del play off por el título de la Liga Endesa (2023). Pero que nadie piense que un partido de la temporada regular de ACB ha sido ‘normal’. Aquella rueda de prensa de Marcelinho Huertas con la «fisicalidad» aún pesa.

Así que, después de todo lo vivido, afrontan el 14º partido desde el inicio del curso 2022/23 y los objetivos siguen siendo los que son. Los dos clubes quieren seguir comiendo en la mesa de los grandes y seguir peleando por todos los títulos posibles con el foco puesto en Europa. Vuelven a ser dos de los grandes favoritos para ocupar otra vez el trono continental de la FIBA. Sin embargo, también llegan al partido con ciertas diferencias en el encaje de las plantillas.

Cambios en la plantilla

Objetivamente, Txus Vidorreta e Ibon Navarro cuentan desde este verano con cuatro jugadores nuevos cada uno. Los aurinegros ficharon a Rokas Giedraitis, Wesley Van Beck, Héctor Alderete y Dylan Bordón por Xavier Castañeda, Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic en Los Guindos. Aunque poco tiene que ver la importancia de los que han salido: David Kramer, Henri Drell, Ibou Badji y Yannis Morin en unos y Tyson Carter, Kameron Taylor, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski y Yankuba Sima en otros.

En las últimas horas también se ha sumado la desvinculación de Lluís Costa. El base no ha tenido minutos con regularidad en La Laguna y ha llegado a un acuerdo con el club para dejar la entidad y regresar al Covirán Granada.

El Tenerife es un equipo mucho más hecho con la misma naturaleza baloncestística de las últimas temporadas. El balón en las manos de Marcelinho Huertas, bloqueo con Gio Shermadini o Fran Guerra y, a partir de ahí, todas las piezas empiezan a jugar de memoria, como si nada hubiera cambiado. El Unicaja aún no tiene esa frescura táctica de su rival, pero sí la garantía competitiva de agarrarse al partido en cada jugada.

Giedraitis es la gran novedad de La Laguna Tenerife. / ACBPhoto

Ajuste de roles

Y es que el asentamiento de las piezas marca la disparidad del presente. A los incombustibles Huertas y Shermadini se han unido en este principio de curso un Fran Guerra más que recuperado -se perdió gran parte de la última temporada por lesión- y la mejor versión del excajista Jaime Fernández. Desde ahí, Tim Abromaitis, Aaron Doornekamp, Thomas Scrubb o Bruno Fitipaldo siguen funcionando como relojes suizos, y desde este verano se ha sumado Giedraitis.

El Unicaja, mientras, va camino de crear automatismos, de desarrollar las relaciones entre los jugadores sobre la pista. Todos los focos estarán puestos el sábado en el rendimiento de los fichajes, especialmente Castañeda y Duarte, además de ese 26.3% desde el triple que tantos dolores de cabeza viene trayendo en la disciplina verde y morada.

En definitiva, La Laguna Tenerife y el Unicaja se cruzan con los mismos objetivos en el horizonte, pero un presente algo distinto. La historia dice que es un enfrentamiento ‘amable’ para los cajistas en el último año y ese 3-0 en la Liga Endesa del rival, con el liderato bajo el brazo del rival, aseguran una cita de altas pulsaciones.