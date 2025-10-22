El Unicaja Mijas firma su mejor inicio en la Liga Femenina Challenge

El equipo de Javier Pérez de los Reyes está viviendo su mejor arranque de temporada en la Liga Femenina Challenge. El Unicaja Mijas permanece invicto tras cuatro jornadas, rompiendo así los anteriores registros del equipo malagueño. Este balance 4-0 las coloca en la parte más alta de la clasificación, empatadas con Azulmarino Mallorca Palma y Melilla Ciudad del Deporte La Salle

Con la victoria del pasado sábado ante el CB Santfeliuenc por 97-59, el Unicaja Mijas se colocó con cuatro triunfos y ninguna derrota en las primeras cuatro jornadas. De esta manera, las malagueñas certificaron su mejor inicio en la Liga Femenina Challenge y su condición de líderes junto a los otros dos equipos invictos: el Azulmarino Mallorca Palma y el Melilla Ciudad del Deporte La Salle.

Equipo invicto

Las otras tres victorias del Unicaja Mijas que conforman este gran comienzo de temporada han sido la lograda en tierras insulares frente al Vega Lagunera Toyota Tenerife (66-67), la obtenida en el Martín Urbano ante La Cordá de Paterna NB (93-77) y la conquistada en la visita a Azkoitia para imponerse al Domusa Teknik ISB (51-59).

Las de Javier Pérez de los Reyes están desplegando un juego colectivo en el que prima el grupo por encima de las individualidades. Muestra de ello es que hasta cinco jugadoras superan la decena de créditos de valoración por partido: Cesarina Capellán (14), Sofía Galerón (13,25), Camille Zimmerman (11), Tayra Eke (17) y Celia García (14,5). Además, siete integrantes de la plantilla disputan al menos 19 minutos por encuentro.

Mejor ataque

Además, el conjunto malagueño puede presumir de ser el mejor ataque de la competición, con una media de 79 puntos por partido y habiendo flirteado en dos encuentros con alcanzar la centena, reflejo del alto ritmo ofensivo y la eficacia colectiva que está mostrando en este arranque de este curso.

En comparación con las dos temporadas anteriores en las que el Unicaja Mijas compitió en la LF Challenge, en el pasado curso llegó a esta jornada con tres victorias y una sola derrota, mientras que en el año del debut del cuadro malagueño, tras la cuarta fecha, presentaba un balance de un triunfo y tres derrotas.