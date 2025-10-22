James Webb III se cita en Tenerife con uno de sus rivales favoritos

James Webb III, como uno de los cuatro fichajes que han llegado este verano al Unicaja, es uno de los jugadores sobre los que más está puesto el foco. Pese a conocer la Liga Endesa tras jugar en el UCAM Murcia y el Valencia Basket, su adaptación está siendo más lenta de lo esperado, pero ahora se enfrenta a La Laguna Tenerife, una de sus víctimas favoritas en los últimos años.

El estadounidense ha jugado contra el equipo de Txus Vidorreta hasta en seis ocasiones: dos como universitario (temporadas 2020/21 y 2021/22), dos como 'taronja' (temporada 2022/23) y otras dos con el Pinar Karsiyaka turco (temporada 2024/25), estas dos últimas en la Basketball Champions League. Este sábado, inaugura la cuenta como cajista y su trayectoria pasada permite ser optimista a Ibon Navarro y a la 'marea verde'.

Buenos números ante el Tenerife

Webb III ha promediado 14 puntos, 5 rebotes y 15.67 de valoración en sus seis enfrentamientos con La Laguna Tenerife. Lo cierto es que fue bastante regular en todos ellos con el único pico de 16 puntos, nueve rebotes y 24 de valoración en el segundo partido a las órdenes de Sito Alonso. En el conjunto otomano, antes de apartarse por los problemas económicos, también fue uno de los grandes líderes.

El de Augusta ya dejó buenos números en su estreno como cajista con la Copa Intercontinental -8.7 puntos, 6 rebotes y 11.3 de valoración-, pero ese 15% de acierto desde el triple está siendo una de las grandes sombras que le persiguen en este inicio de temporada. En los últimos años, ha estado mucho más cerca del 40% que de los niveles que promedia vestido de verde, por lo que parece claro que subirá más pronto que tarde.

Webb III anota ante la defensa de Shengelia. / Gregorio Marrero

Destellos sin regularidad

No obstante, también ha dado buenas muestras de talento y de su capacidad de trabajo. Fue muy importante en la segunda mitad de la remontada contra el Dreamland Gran Canaria y dejó grandes detalles técnicos frente al Barça. Tampoco es un jugador que haya mostrado desconexiones defensivas por malos momentos en ataque y es una de esas piezas capaces de jugar como '3' y como '4'.

Ahora vuelve a jugar contra La Laguna Tenerife, uno de sus rivales favoritos, líder de la Liga Endesa y una de las grandes rivalidades contemporáneas del Unicaja. Seguro que James Webb III habrá agradecido esta semana limpia de entrenamientos para seguir acoplándose a los sistemas y crear automatismos con sus compañeros. Parece importante que el Santiago Martín le pueda servir de pista de despegue para acelerar su impacto en el equipo de Los Guindos.