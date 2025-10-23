Abromaitis: "Unicaja es un gran rival y una buena prueba para nosotros"

Tim Abromaitis compareció este jueves ante los medios de Tenerife para analizar el partido entre La Laguna y el Unicaja, el que fue su equipo las temporadas 2020/21 y 2021/22 antes de regresar a las islas. El estadounidense reconoció que "es especial" enfrentarse a su pasado y que, pese a los cambios cajistas, sigue siendo una buena piedra de toque: "Es un gran rival y una buena prueba para nosotros de cara a ver si estamos donde queremos. No será fácil ganarles".

El ala-pívot del Tenerife avisó del inicio del líder de la Liga Endesa, invicto también en su travesía por la décima edición de la Basketball Champions League: "No puedo decir que esperase ganar todo, pero sabíamos que podíamos tener un buen comienzo. Estamos con confianza y buen ritmo. No se puede pedir más de lo que hemos hecho. Espero que sigamos así".

Duelo de estilos

El próximo reto es el Unicaja, que viene de encajar su primera derrota en ACB contra el Barça, aunque Abromaitis no dudó del rendimiento que puedan ofrecer los malagueños. Advirtió de cara a los fichajes verdes y morados con un claro "los nuevos son muy buenos" y quiso dejar a un lado esa posible reconstrucción: "Van a jugar igual de rápido y tenemos que prepararnos para ello".

A estas alturas, no hay secretos para ninguno de los dos equipos: "Supongo que será más de lo mismo. Ellos siempre juegan muy físico, con un estilo más rápido que el nuestro. Debemos controlar el ritmo del partido y estar fuertes con balón. Son buenos en defensas y agresivos. Así que si jugamos como hemos hecho hasta ahora, lo haremos bien", reconoció en ese duelo de estilo que se cruzan con el Tenerife-Unicaja.

Tim Abromaitis fue cajista dos temporadas. / Unicajab/Fotopress

Reencuentros

Así, jugadores como Jaime Fernández, Gio Shermadini o el propio Abromaitis se reencontrarán con su exequipo, también Emir Sulejmanovic tras su paso como aurinegro. "Siempre es especial para mí jugar contra mi exequipo. Nos hemos enfrentado muchas veces en los últimos tres años, por lo que no es nada nuevo. No estoy especialmente emocionado, sino que es un partido más para nosotros y muy importante", cerró el estadounidense.