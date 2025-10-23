ACB
¿Quiénes son los árbitros de La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la Liga Endesa?
El equipo de Ibon Navarro se traslada este fin de semana al Santiago Martín con el objetivo de derrotar al vigente líder de la ACB
La ACB ha anunciado este jueves los tres árbitros que dirigirán el sábado, a partir de las 20.00 horas (horario peninsular), La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la temporada regular de la Liga Endesa.
Ambos equipos escriben este fin de semana el 14º capítulo de su trayectoria más reciente, desde la temporada 2022/23. A partir de entonces, se han cruzado en la Final Four de la Basketball Champions League, en todas las fases de la Copa del Rey y en los cuartos de final del play off por el título de la ACB. Ahora, después de una semana sin encuentro continental, Txus Vidorreta e Ibon Navarro se encuentran en una jornada de grandes partidos.
La Laguna Tenerife - Unicaja
El partido La Laguna Tenerife-Unicaja será dirigido por Carlos Peruga, Arnau Padrós y Guillermo Ríos.
Estas son las designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la Liga Endesa:
Hiopos Lleida - Covirán Granada
Sábado, 25/10/2025, 18.00h.
Óscar Perea - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino.
Barça - Río Breogán
Sábado, 25/10/2025, 19.00h.
Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Rubén Sánchez Mohedas.
San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza
Sábado, 25/10/2025, 21.00h.
Carlos Cortés - Vicente Martínez Silla - Fabio Fernández.
Básquet Girona - Dreamland Gran Canaria
Domingo, 26/10/2025, 12.00h.
Benjamín Jiménez - Sergio Manuel Rodríguez - David Sánchez.
UCAM Murcia - Baskonia
Domingo, 26/10/2025, 12.30h.
Rafael Serrano - Alberto Baena - Roberto Lucas Martínez.
Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra
Domingo, 26/10/2025, 17.00h.
Javier Torres - Raúl Zamorano - Iyán González.
Valencia Basket - Joventut
Domingo, 26/10/2025, 18.00h.
Antonio Conde - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas.
Real Madrid - BAXI Manresa
Domingo, 26/10/2025, 19.00h.
Emilio Pérez Pizarro - Luis Miguel Castillo - Yasmina Alcaraz.
