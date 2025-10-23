¿Quiénes son los árbitros de La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la Liga Endesa?

La ACB ha anunciado este jueves los tres árbitros que dirigirán el sábado, a partir de las 20.00 horas (horario peninsular), La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la temporada regular de la Liga Endesa.

Ambos equipos escriben este fin de semana el 14º capítulo de su trayectoria más reciente, desde la temporada 2022/23. A partir de entonces, se han cruzado en la Final Four de la Basketball Champions League, en todas las fases de la Copa del Rey y en los cuartos de final del play off por el título de la ACB. Ahora, después de una semana sin encuentro continental, Txus Vidorreta e Ibon Navarro se encuentran en una jornada de grandes partidos.

La Laguna Tenerife - Unicaja

El partido La Laguna Tenerife-Unicaja será dirigido por Carlos Peruga, Arnau Padrós y Guillermo Ríos.

Estas son las designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la Liga Endesa:

Hiopos Lleida - Covirán Granada

Sábado, 25/10/2025, 18.00h.

Óscar Perea - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino.

Barça - Río Breogán

Sábado, 25/10/2025, 19.00h.

Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Rubén Sánchez Mohedas.

San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza

Sábado, 25/10/2025, 21.00h.

Carlos Cortés - Vicente Martínez Silla - Fabio Fernández.

Básquet Girona - Dreamland Gran Canaria

Domingo, 26/10/2025, 12.00h.

Benjamín Jiménez - Sergio Manuel Rodríguez - David Sánchez.

UCAM Murcia - Baskonia

Domingo, 26/10/2025, 12.30h.

Rafael Serrano - Alberto Baena - Roberto Lucas Martínez.

Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra

Domingo, 26/10/2025, 17.00h.

Javier Torres - Raúl Zamorano - Iyán González.

Valencia Basket - Joventut

Domingo, 26/10/2025, 18.00h.

Antonio Conde - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas.

Real Madrid - BAXI Manresa

Domingo, 26/10/2025, 19.00h.

Emilio Pérez Pizarro - Luis Miguel Castillo - Yasmina Alcaraz.