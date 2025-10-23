Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quiénes son los árbitros de La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la Liga Endesa?

El equipo de Ibon Navarro se traslada este fin de semana al Santiago Martín con el objetivo de derrotar al vigente líder de la ACB

El Unicaja se traslada este sábado al Santiago Martín de Tenerife.

El Unicaja se traslada este sábado al Santiago Martín de Tenerife. / ACBPhoto

La ACB ha anunciado este jueves los tres árbitros que dirigirán el sábado, a partir de las 20.00 horas (horario peninsular), La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la temporada regular de la Liga Endesa.

Ambos equipos escriben este fin de semana el 14º capítulo de su trayectoria más reciente, desde la temporada 2022/23. A partir de entonces, se han cruzado en la Final Four de la Basketball Champions League, en todas las fases de la Copa del Rey y en los cuartos de final del play off por el título de la ACB. Ahora, después de una semana sin encuentro continental, Txus Vidorreta e Ibon Navarro se encuentran en una jornada de grandes partidos.

La Laguna Tenerife - Unicaja

El partido La Laguna Tenerife-Unicaja será dirigido por Carlos Peruga, Arnau Padrós y Guillermo Ríos.

Estas son las designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la Liga Endesa:

Hiopos Lleida - Covirán Granada

Sábado, 25/10/2025, 18.00h.

Óscar Perea - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino.

Barça - Río Breogán

Sábado, 25/10/2025, 19.00h.

Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Rubén Sánchez Mohedas.

San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza

Sábado, 25/10/2025, 21.00h.

Carlos Cortés - Vicente Martínez Silla - Fabio Fernández.

Básquet Girona - Dreamland Gran Canaria

Domingo, 26/10/2025, 12.00h.

Benjamín Jiménez - Sergio Manuel Rodríguez - David Sánchez.

UCAM Murcia - Baskonia

Domingo, 26/10/2025, 12.30h.

Rafael Serrano - Alberto Baena - Roberto Lucas Martínez.

Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra

Domingo, 26/10/2025, 17.00h.

Javier Torres - Raúl Zamorano - Iyán González.

Valencia Basket - Joventut

Domingo, 26/10/2025, 18.00h.

Antonio Conde - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas.

Real Madrid - BAXI Manresa

Domingo, 26/10/2025, 19.00h.

Emilio Pérez Pizarro - Luis Miguel Castillo - Yasmina Alcaraz.

¿Quiénes son los árbitros de La Laguna Tenerife-Unicaja de la jornada 4 de la Liga Endesa?

