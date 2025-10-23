Horario y dónde ver por TV La Laguna Tenerife-Unicaja de la Liga Endesa

El Unicaja cierra este fin de semana su particular gira de tres rivales seguidos del play off de la Liga Endesa: Dreamland Gran Canaria, Barça y ahora La Laguna Tenerife, el actual líder de la ACB. El equipo cajista ganó en la pista de los de Jaka Lakovic, perdió contra los blaugranas en el Martín Carpena y ahora se desplaza hasta un Santiago Martín que en los últimos años ha sido favorable a los de Ibon Navarro.

Cajistas y aurinegros llegarán al partido liguero con una semana limpia de trabajo, sin encuentro intersemanal de la Basketball Champions League y con las miras altas en la ACB. El equipo malagueño visitará al líder del baloncesto español, pero lo cierto es que el objetivo pasa por seguir sumando sensaciones y asentando a los fichajes.

Horario de La Laguna Tenerife-Unicaja

El encuentro contra La Laguna Tenerife, correspondiente a la cuarta jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 20.00 horas (horario peninsular), en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Ambos equipos escriben su capítulo número 14 desde el inicio de la temporada 2022/23 en una de las grandes rivalidades contemporáneas del baloncesto español.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Txus Vidorreta y los de Ibon Navarro se verá en directo a través de las cámaras de DAZN. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.