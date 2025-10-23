Shermadini-Fernández-Huertas, el tridente más valorado de la Liga Endesa

El Unicaja se enfrenta este sábado al tridente más valorado de la Liga Endesa: Gio Shermadini, Jaime Fernández y Marcelinho Huertas. En ese orden. Son los tres jugadores que han colocado a La Laguna Tenerife en lo más alto de la clasificación con un 3-0 en su casillero y que este sábado volverán a ser el mayor peligro para el equipo de Ibon Navarro en una pista que se le ha dado bien a los malagueños en las últimas temporadas.

El georgiano, el español -estos dos excajistas- y el brasileño han promediado entre ellos 66.1 de valoración en los tres primeros encuentros de la ACB: 28.7, 20.7 y 16.7, respectivamente, por los 122.3 del grupo canario al completo. No hay ninguna combinación que aporte mejores números y es que los tres están colocados entre los 15 jugadores más valorados en el inicio de la competición, siendo Shermadini el líder y de forma destacada.

La dupla Shermadini-Huertas

Que Shermadini y Huertas les sigan destrozando en la batalla al tiempo... a estas alturas ya no le sorprende a nadie y tampoco que sigan siendo los dos mejores jugadores de Txus Vidorreta. La temporada 2025/26 ha empezado como terminó la anterior, con la vieja guardia al mando del equipo que, pese a introducir nuevos cambios, sigue teniendo como pilares a un pívot de 36 años y a un base de 42.

Al contrario del curso anterior, el georgiano está pisando el acelerador desde el principio. La participación en el Eurobasket y su tardía reincorporación a la dinámica canaria no están siendo un problema en su rendimiento físico. De hecho, hasta el momento está siendo el mejor jugador de la Liga Endesa con una media de 19.7 puntos, 6.7 rebotes y 6.0 faltas recibidas. En el otro lado, más anotador y carburando en la dirección de juego, está Marcelinho Huertas, el último MVP de la ACB: 15.0 puntos, 3.3 rebotes y 5.3 asistencias.

Marcelinho y Shermadini en la temporada 23/24 frente al Unicaja. / ACBPhoto/M.Pozo

El mejor Jaime Fernández

La gran novedad en este trío de jugadores es Jaime Fernández, quien parece recuperar su mejor versión con cierta continuidad. No es una sorpresa para el Unicaja porque en su paso por Málaga tuvo momentos de brillantez. Sin embargo, las lesiones aparcaron a aquel jugador y ya nunca volvió a ser igual, muy castigado físicamente. Su aventura por Los Guindos se acabó en 2022, se marchó a La Laguna Tenerife y es ahora, en su cuarta temporada como aurinegro, cuando parece haber roto la puerta.

Estos han sido sus números en Liga Endesa: 18 puntos, un rebote y cinco asistencias frente al BAXI Manresa; 19 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias en la pista del MoraBanc Andorra; y 13 puntos y cinco asistencias en la visita del UCAM Murcia. Registros que se completan después en la Basketball Champions League con 11 puntos y cinco asistencias ante el Trapani Shark y 25 puntos contra el Bnei Penlink Herzliya.

Lejos de aquel triple fallado que pudo haber colocado al Tenerife en la final de la Supercopa Endesa ante el Valencia Basket, Jaime Fernández ha encontrado su mejor momento a los mandos de Txus Vidorreta. Con su primer paso siempre explosivo hacia la derecha, con gran acierto desde la larga distancia y sabiendo encontrar su hueco junto a un Rokas Giedraitis que también ha vuelto a la Liga Endesa en plenitud como el 20º jugador más valorado.

Reto de altura

Todo eso es lo que tendrá que frenar el Unicaja, la defensa que ha recibido menos puntos en las tres primeras jornadas tras recibir al Surne Bilbao Basket, al Dreamland Gran Canaria y al Barça. Ibon Navarro y la plantilla, al igual que La Laguna, ha tenido una semana limpia de trabajo para seguir construyendo al equipo y servirá para crecer en una plaza muy complicada como es la del actual líder de la ACB.