Ibon Navarro: "Tenemos que centrarnos en hacer nuestras cosas lo mejor posible"

Ibon Navarro habló en rueda de prensa ante los medios del Unicaja, justo antes de salir rumbo a Tenerife. Además de confirmar las bajas de Nihad Djedovic y Emir Sulejmanovic, junto a la seria duda de Killian Tillie, el técnico cajista marcó cuáles deben ser los objetivos ante "el equipo que mejor está jugando al baloncesto de la Liga junto al Valencia": "mejor que nos centremos en que nosotros hagamos nuestras cosas lo mejor posible".

Lesiones en el Unicaja

"Seguramente, será el equipo que mejor está jugando al baloncesto de la Liga con el Valencia. Las lesiones nunca son buenas, menos ahora con la dificultad del rival, por tener que jugar en Tenerife. Requeriría toda nuestra concentración, toda nuestra energía, estar todos bien...".

Sulejmanovic y Djedovic serán baja en Tenerife. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Otras oportunidades en la plantilla

"El mayor inconveniente que tenemos es el juego y la entidad del rival. Muchas veces, estas circunstancias lo que te dan es una oportunidad para que gente pueda jugar con más minutos, pueda coger confianza. Recuerdo que la temporada anterior también fuimos con muchos problemas allí. En lugar de tener problemas interiores, tuvimos muchos problemas exteriores. Recuerdo que Osetkowski tuvo que jugar de '3' algunos minutos. El equipo estuvo muy concentrado, estuvo muy serio. Este año somos otro equipo, otras circunstancias, pero los problemas son parecidos. Bajas importantes de jugadores que, además, por estructura nos ayudan mucho ante un equipo como Tenerife y no estarán. Con los que estemos, intentaremos hacer el mejor partido posible y buscar las soluciones para ganar".

Duelo de estilos

"Ellos también ponen energía, intentan aprovechar en ciertos momentos su juego a la carrera desde recuperaciones defensivas. Están haciendo un muy buen trabajo atrás. Todo el mundo habla de lo de delante, pero también atrás están haciendo muy buen trabajo. Sabemos lo que es que todo el mundo se conozca, que lleven mucho tiempo. Da para tener una riqueza táctica muy grande porque te da solo tienes que recordar cosas que has hecho en el pasado".

Plantilla de La Laguna Tenerife

"Ya no es solamente un jugador como Marcelinho, los pasos adelante que ha dado Jaime. Además, está asumiendo mucho balón, incluso con Marcelinho en el campo. La vuelta de Fran Guerra, que a ellos les da una estabilidad tremenda cuando Gio se sienta. En algunos momentos incluso mejora el rendimiento del equipo. Bruno, Aaron, Tim, un año más de Scrubb, parece que no tiene mucho impacto en el juego, pero siempre está ayudando. Somos equipos que nos conocemos mucho, nos conocemos bien y sabemos todo lo que pueden hacer, pero en estos momentos, y en las circunstancias en las que estamos, mejor que nos centremos en que nosotros hagamos nuestras cosas lo mejor posible y ver si eso nos da para jugar contra un equipo que, junto a Valencia, está haciendo el mejor baloncesto de la Liga".