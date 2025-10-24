Internacional
Killian Tillie recibe la llamada de Francia para debutar en la próxima Ventana FIBA
El ala-pívot del Unicaja, aún sin estrenarse con la absoluta, forma parte de la convocatoria de 14 jugadores que iniciará a final de noviembre el camino hacia el Mundial de 2027
Killian Tillie ha recibido este viernes una de las noticias que más ha esperado. El seleccionador Frédéric Fauthoux ha convocado al ala-pívot del Unicaja con la selección de Francia para estar en una lista de 14 jugadores que iniciará a final de noviembre el camino de clasificación hacia el Mundial 2027. Un paso muy especial para el cajista que supondría debutar a sus 27 años con la absoluta.
A las puertas del debut
El baloncesto FIBA se pone en pausa del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 para la primera Ventana FIBA de la temporada y el Unicaja ya ha confirmado su primera baja. Acostumbra Francia a ser madrugada en el anuncio de su lista y se da la circunstancia de que ninguno de los 14 franceses convocados estuvo en el último Eurobasket. Todos compiten en la NBA y en la Euroliga, y ahí no hay ni un solo respiro.
Tillie está en una lista de 58 jugadores con los que trabajar de cara a los Juegos Olímpicos y ahora tendrá la oportunidad de debutar con la absoluta. Ya fue un fijo en las categorías inferiores hasta el punto de ser campeón de Europa con la sub-16 y MVP de aquel torneo. Siguió creciendo y su paso a Gonzaga, el debut en la NBA y las posteriores lesiones le apartaron entonces de su estreno, ahora sí como jugador del Unicaja.
Convocatoria y clasificación
Andrew Albicy, Hugo Benitez, Yves Pons y Louis Labeyrie son otros de los jugadores ACB con los que compartirá filas, además del excajista Axel Bouteille. Gérald Ayayi, Mathis Dossou-Yovo, Lionel Gaudoux, Nicolas Lang, Bodian Massa, Adam Mokoka, Benjamin Sene y Matthew Strazel completan la convocatoria.
El cajista se reunirá con sus nuevos compañeros el 24 de noviembre para preparar los dos partidos contra Bélgica (28 de noviembre) y Finlandia (1 de diciembre). Strazel y Massa, jugadores de Euroliga, se unirán al equipo de cara al segundo partido. Hungría es la otra selección encuadrada en el Grupo G de esta primera fase. Los tres primeros se unirán a los tres primeros del Grupo H en la segunda fase (Eslovenia, República Checa, Suecia y Estonia) para formar un nuevo grupo de seis y buscar a los tres clasificados para el Mundial.
