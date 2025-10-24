El Unicaja viaja a Tenerife sin Djedovic ni Sulejmanovic y con la duda de Tillie

El Unicaja ya ha puesto rumbo a Tenerife para jugar este sábado el partido de la jornada 4 contra La Laguna, a partir de las 20.00 horas (horario peninsular), y lo va a hacer con problemas importantes en cuanto a los efectivos de su plantilla. Nihad Djedovic y Emir Sulejmanovic se han quedado en Málaga, mientras que Killian Tillie sí ha viajado, pero con poca probabilidad de jugar.

Así arrancaron las declaraciones de Ibon Navarro concedidas a los medios del club. Lo que pretendía ser una semana limpia de trabajo, sin encuentro de la Basketball Champions League, se ha convertido en una secuencia de infortunios que han dejado a la plantilla verde y morada cogida con pinzas para enfrentarse en unas horas al líder de la Liga Endesa.

Djedovic y Sulejmanovic

Ni Djedovic ni Sulejmanovic han cogido el avión para jugar en las islas. De acuerdo con el parte médico del entrenador vitoriano, el exterior bosnio sufre "un problema en el aductor", una zona muy sensible para el alero. Ya se perdió -por otro problema- el partido en Gran Canaria y ahora se quedará fuera de la convocatoria cuando estaba siendo uno de los jugadores más inspirados en ataque.

Tampoco estará con la expedición su compañero balcánico. Sulejmanovic tiene "un esguince de tobillo bastante fuerte" que se hizo este mismo jueves. Si Ibon Navarro necesitaba toda la batería interior para hacer frente a Gio Shermadini y a Fran Guerra, ya ha perdido a esa pieza que podía cumplir tanto en el '4' como en el '5'.

Sulejmanovic se perderá el partido contra el Tenerife, su exequipo.. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Killian Tillie

Ahí acaban los jugadores que no han viajado, pero no los lesionados porque Killian Tillie, que sí ha ido rumbo al aeropuerto, "es bastante poco probable" que pueda jugar ante La Laguna. "Tiene un golpe bastante fuerte en la rodilla desde el martes" y su comparecencia vestido de corto será cuestión de última hora.

Así viaja el Unicaja para la visita a La Laguna Tenerife y así tendrá que hacer frente al líder de la Liga Endesa. Con 10 jugadores en buen estado físico, con la duda del ala-pívot francés y con un difícil encaje de piezas que provocará el desajuste del control de los minutos para ir tapando con parches los huecos de los lesionados.