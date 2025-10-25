Las estadísticas de la derrota del Unicaja contra La Laguna Tenerife

El Unicaja sucumbió este sábado a la inmensidad de La Laguna Tenerife. El equipo cajista, perjudicado por las tres lesiones previas y ese tobillo de David Kravish que "pinta muy mal" se vio arrollado por un rival mucho más hecho, con un baloncesto notable y con un mayor número de piezas con impacto.

MVP

Tyson Pérez fue el jugador más valorado del Unicaja con 21 créditos, seguido por los 14 de Olek Balcerowski. En términos de anotación, la corona se la adjudicó el pívot polaco con 18 tantos. El mejor +/- del partido cayó en las manos de Xavier Castañeda y un +2, mientras que el dominio del rebote fue a parar al jugador hispano-dominicano (12). Alberto Díaz, Kendrick Perry y el estadounidense de pasaporte bosnio se repartieron el liderazgo en asistencias con cuatro cada uno.

En términos globales, el equipo dejó las siguientes estadísticas: 17/24 en tiros libres, 19/40 en tiros de 2, 8/21 en triples, 22 rebotes defensivos, 15 rebotes ofensivos, 18 asistencias, cuatro recuperaciones, 11 pérdidas y 86 de valoración.

Ficha

95 - La Laguna Tenerife (24+23+28+20). Huertas (19), Sastre (9), Giedratis (6), Doornekamp (9), Shermadini (15) –inicial-, Fernández (8), Fitipaldo (5), Scrubb (10), Abromaitis (5), Alderete (-) y Guerra (9).

79 - Unicaja Málaga (20+16+19+24): Díaz (9), Kalinoski (8), Duarte (7), Kravish (2), Pérez (11) -inicial-, Balcerowski (18), Barreiro (9), Castañeda (3), Perry (2) y Webb III (10).

Árbitros: Peruga, Padrós y Ríos. Señalaron técnica al entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta (min.11). Eliminaron por faltas a Balcerowski (min.38) y Fitipaldo (min. 40).

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.100 personas. El nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, asistió al partido.