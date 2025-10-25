Ibon Navarro advierte de la lesión de Kravish: "Pinta muy mal"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja contra La Laguna Tenerife (95-79) y con un mensaje muy claro: "Lo de Kravish pinta muy mal". Pese a todas las circunstancias, también quiso tranquilizar acerca de la situación del equipo, de la paciencia que se necesita en estos momentos y que "llorar no soluciona los problemas".

Balance

"Difícil con muchos jugadores lesionados, es algo que no nos ha pasado en las últimas temporadas. Ahora todo el mundo tiene que dar un paso adelante, estar positivos y tener mucha paciencia".

Kendrick Perry

"No podía respirar, no se encontraba bien, ha pedido el cambio muy pronto. No ha entrado en juego. Cosas que van pasando. No llegábamos en nuestro mejor momento físico, pero eso no quiere decir que hayamos perdido por nuestro momento físico. La Laguna Tenerife ha jugado mucho mejor que nosotros. Lo de Kravish pinta muy mal. Es el tobillo, pero pinta muy mal".

Plantilla

"Un equipo tiene que tener jugadores. Ahora mismo no tenemos muchos jugadores. Tenemos que tener paciencia ahora. Si con todo el equipo nos iba a costar un poco e ir añadiendo, ahora vamos a ver con jugadores que se van cayendo, con jugadores que hay que ir metiendo, que no tengamos que tocar mucho los roles de los jugadores por la baja de los compañeros. En circunstancias normales, ya dije que no creía que antes de diciembre o enero viéramos una nueva versión. Hay que ser positivos y trabajar, tener paciencia. Estar centrados en nuestro trabajo y no escuchar mucho ruido de fuera. La realidad es que ahora tenemos problemas que no conocíamos, que no hemos pasado en los últimos años. Afrontarlos juntos y tirar hacia delante como sea".

Reconstrucción

"Todo el mundo piensa que, después de estos tres años, el equipo iba a seguir igual. Esto es el Unicaja de 2022. Tiene que volver a andar, tiene que volver a ensamblar muchas cosas y por desgracia nos estamos encontrando con lesiones. Habíamos conseguido que no nos pasara. La mala fortuna se ha juntado en este momento. No vale llorar mucho, llorar no soluciona los problemas. Insisto, ser positivos, ayudar a los que están para que den un extra. A ver si podemos recuperar a alguno pronto. Por llorar no nos dan nada".