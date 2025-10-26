David Kravish, operado de una fractura de peroné

David Kravish ha sido operado este domingo de una fractura de peroné. El propio club lo ha confirmado en una nota de prensa: "David Kravish tendrá que estar alejado de las pistas los próximos 4 meses tras sufrir ayer en el partido frente a La Laguna Tenerife una fractura del peroné de la pierna derecha en una jugada del segundo cuarto. El jugador ha sido intervenido esta misma tarde en el Hospital Quirónsalud Málaga por el Jefe del Servicio de Traumatología del centro médico y miembro de los servicios médicos del Club, el Dr. Rafael López Arévalo junto al Dr. Víctor Morales. La intervención se completó satisfactoriamente y el jugador se encuentra ya descansando, para empezar lo antes posible con un largo proceso de recuperación".

Lesión

El pívot cajista se lesionó este sábado en el segundo cuarto del partido de Liga que jugó el Unicaja en la pista de La Laguna Tenerife. Al intentar taponar una penetración de Marcelinho Huertas, se le fue el tobillo cayendo al suelo con ostensibles gestos de dolor. Ayudado por el fisioterapeuta, Mario Bárbara, y por el preparador físico, Marcos Cerveró, se fue al vestuario para no regresar ya al parqué.

Del aeropuerto, al hospital

La expedición cajista regresó a primera hora de la tarde a Málaga desde Tenerife. Tras aterrizar en la Costa del Sol, Kravish se ha trasladado al hospital para someterse a la operación.

Recuperación

El jugador cajista deberá ahora iniciar su proceso de recuperación y el Unicaja deberá tomar una determinación sobre qué solución toma ante la baja prolongada del jugador estadounidense con pasaporte búlgaro.