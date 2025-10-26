¿Cuánto tiempo estará de baja David Kravish?

Ibon Navarro y el club de Los Guindos contienen la respiración a la espera de que las pruebas médicas a las que se someterá David Kravish en las próximas horas revelen el alcance exacto de la lesión en el tobillo del jugador de pasaporte búlgaro y, sobre todo, el tiempo que estará alejado de las canchas.

Lesión en Tenerife

Kravish se lesionó en el segundo cuarto del partido de la Liga Endesa de este sábado en la pista de La Laguna Tenerife, en el que el equipo verde sufrió una contundente derrota. En el intento de taponar una entrada de Marcelinho Huertas, durante el segundo cuarto, se le fue la pierna al center cajista y cayó al parqué con gestos de dolor ostensibles.

El fisio, Mario Bárbara, y también Marcos Cerveró, preparador físico, fueron los primeros en saltar a la pista a atenderle y fueron también los que le ayudaron a abandonar la cancha camino del vestuario, de donde ya no regresó al parquet durante el resto del choque contra los de Txus Vidorreta.

Kravish, justo antes de lesionarse. / ACBPhoto-Emilio Cobos

"Pinta mal"

Las palabras de Ibon Navarro tras el partido, en la rueda de prensa, la verdad es que no hacen presagiar nada bueno: "La lesión de David pinta mal". No obstante, hay que esperar a que el jugador pase por el hospital para conocer exactamente qué lesión tiene y cuánto tiempo estará alejado de las canchas.

Balcerowski, único pívot puro

La lesión de David Kravish supone un problema serio en la rotación del equipo en una temporada en la que la planificación ha variado de tres pívots a solo dos en el actual róster de los de verde y morado. Tras la marcha el pasado verano de Yankuba Sima rumbo al Valencia Basket, los rectores cajistas optaron por buscar otro tipo de jugador para paliar ese hueco, firmando la llegada de Emir Sulejmanovic, capaz de jugar de "5", pero que su posición natural es más la de ala-pívot que la de un center puro, como sí es el internacional catalán, ahora en el equipo taronja.

Olek Balcerowski lanza a canasta en un entrenamiento del Unicaja en el Carpena. / ACBPhoto/M.Pozo

La baja ahora de Kravish supone que el único pívot puro sano de la plantilla de este Unicaja 2025/2026 sea Olek Balcerowski, algo que obligará a cambiar roles en las rotaciones y también a buscar soluciones, que se tomarán en función del tiempo de baja que dicten los médicos tras las pruebas en el hospital Quirón Salud.

Pruebas médicas

Las próximas horas marcarán el camino a seguir por un Unicaja que las últimas temporadas ha tenido relativa suerte con las lesiones. Obviamente, ha habido problemas físicos para muchos jugadores, pero desde la lesión de Augusto Lima en la campaña 22/23, no ha habido percances demasiado graves que hayan obligado a buscar refuerzos durante la temporada. ¿Tocará esta vez salir al mercado?... Veremos.