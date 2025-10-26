El Unicaja busca un pívot para suplir la baja del lesionado David Kravish

Ibon Navarro y la dirección deportiva del Unicaja, encabezada por Juanma Rodríguez, ya buscan en el mercado un pívot que pueda paliar la baja de David Kravish, operado este domingo en Málaga de la fractura en el peroné que se produjo el sábado en el partido La Laguna Tenerife-Unicaja, de la cuarta jornada de la Liga Endesa.

La ausencia de al menos 4 meses del jugador de pasaporte búlgaro, obliga a buscar un sustituto, ya que en la plantilla cajista solo queda Olek Balcerowski como pívot puro, lo que obliga a buscar otro "grande" para el plantel verde y morado.

Plaza libre de extracomunitario

El Unicaja se dejó el pasado verano una plaza libre de extracomunitario en la confección de su actual plantilla 2025/2026. Se fueron Kameron Taylor y Tyson Carter y solo llegó James Webb III, ya que Emir Sulejmanovic es bosnio, Chris Duarte es dominicano (por lo que juega como cotonú) y Xavier Castañeda tiene pasaporte bosnio, a pesar de ser estadounidense de nacimiento.

A favor y en contra

Así, el Unicaja tiene a favor en la búsqueda del sustituto de Kravish que el mercado está abierto a cualquier jugador de cualquier nacionalidad, lo que amplía la cartera de candidatos. Esa es la noticia positiva. La negativa es que hay varios equipos europeos, muchos de ellos de Euroliga y con mayor músculo económico que el Unicaja, que están buscando estos días en el mercado un jugador con las mismas características de las que el Unicaja necesita para el sustituto de Kravish. Real Madrid y Baskonia son dos ejemplos de esos equipos que también quieren firmar un pívot y que no terminan de encontrarlo.

Kravish se retira lesionado. / ACBPhoto-Emilio Cobos

¿Contrato temporal o por toda la temporada?

Habrá que ver también si el jugador que llega a Málaga lo hace con un contrato temporal o con un contrato garantizado hasta final de temporada. Si se opta por la segunda opción, supondría un cambio en la idea inicial de Ibon Navarro ya que volvería a contar con 14 jugadores, una vez que se recupere de la lesión Kravish, siempre y cuando no haya más percances en los próximos meses.

Opciones mientras llega el fichaje

Mientras llega el fichaje a Málaga, habrá que buscar otras soluciones momentáneas. La primera opción parece clara, colocar a Emir Sulejmanovic como pívot a tiempo completo. El jugador bosnio pasaría a ser el escudero de Olek Balcerowski en la posición de"5", algo que también provocará cambios, seguro, en la rotación del "4", en la que James Webb III tendrá que jugar más minutos como ala-pívot y menos en el perímetro.

La otra opción es acudir a la cantera para que un jugador de Los Guindos ocupe esa plaza que dejará vacante Kravish durante el tiempo que tarde en llegar el refuerzo. No hay en las categorías inferiores jugadores que ocupen esa posición y que realmente pudieran echar una mano en la competición oficial, por lo que parece la opción menos viable para este problema.