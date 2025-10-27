La cantera sale al rescate del Unicaja

Ibon Navarro ha pasado de entrenar una plantilla de 14 jugadores en la temporada 2024/2025 a tener en estos momentos nueve efectivos disponibles en el primer equipo. Esa es la realidad que atraviesa el Unicaja en esta fase de la temporada con David Kravish fuera los próximos cuatro meses, con Emir Sulejmanovic, Killian Tillie y Nihad Djedovic en la enfermería, y con la necesidad de ‘pescar’ a Arturas Butajevas y Manu Trujillo para acercarse a los 12 en una convocatoria.

Lesionados

La situación es bien sencilla y es que el parte de lesionados no tiene ninguna novedad con respecto al partido frente a La Laguna Tenerife. Killian Tillie, con un fuerte golpe en la rodilla, es el que más opciones tiene de vestirse de corto y entrar en la convocatoria contra el Filou Oostende. El francés ya se sentó en el banquillo en tierras canarias, aunque no pudo saltar a la pista con sus compañeros.

Mucho más complicado lo tiene Emir Sulejmanovic, con un esguince en el tobillo derecho, ya que sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. En caso de quedarse fuera finalmente, pieza importante la que se cae en un juego interior cogido con pinzas. La ausencia confirmada para el partido continental es la de Nihad Djedovic, a la espera de mejorar ese problema en el aductor.

Butajevas y Trujillo

A partir de ahí, ante la necesidad más absoluta, emergen dos nombres: Arturas Butajevas y Manu Trujillo. Los dos jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre tendrían ahora la oportunidad de hacerse un hueco en el primer equipo a la espera de aligerar la enfermería y de que se confirme el sustituto de Kravish. De hecho, ambos ya tuvieron minutos durante la pretemporada.

Butajevas ya tuvo minutos con el primer equipo en pretemporada. / Gregorio Marrero

La gran novedad es el pívot lituano de 2.06 metros, cedido por el Barça. Ya debutó en la ACB de la mano de Joan Peñarroya el pasado curso -48 segundos frente al BAXI Manresa- y ahora ha sido el jugador escogido para acompañar a Olek Balcerowski en la pintura. Se curtió ante Tavares en el Torneo Costa del Sol, se ha enfrentado a su equipo de procedencia, al Real Madrid y al Valencia Basket en la Liga U22, y ahora puede ser de utilidad con los ‘mayores’.

Manu Trujillo, más frecuente en los entrenamientos del primer equipo, podría volver a tener minutos en la BCL. Viene de firmar 14 asistencias contra el conjunto blaugrana en la categoría de filiales. Ya debutó con el Unicaja el pasado curso y podría sumarse a la dirección de juego junto a Alberto Díaz y Kendrick Perry, colocando a Xavier Castañeda más como escolta.

¿Convocatoria de 12?

En cualquier caso, la presencia de los dos jóvenes no garantiza conseguir una convocatoria de 12 jugadores para este miércoles: Alberto, Perry, Trujillo, Castañeda, Kalinoski, Duarte, Barreiro, Webb III, Tyson Pérez, Balcerowski y Butajevas. 11. Habrá que ver cómo se encuentran Tillie y Sulejmanovic, y cruzar los dedos para que nadie tosa en estos momentos.