Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL

El Unicaja retoma este miércoles la Basketball Champions League después de una semana de descanso. El equipo cajista vuelve a Europa con la oportunidad de asentar su liderazgo en el Grupo G con la disputa de la jornada tres de la fase de grupos. El encuentro contra el Filou Oostende cerrará la primera vuelta de la liguilla, marcada en estos momentos por las numerosas bajas con las que afrontarán los verdes la cita.

Enfrente estará uno de los rivales clásicos desde el desembarco en la competición continental de la FIBA. Será el quinto encuentro que disputen entre ambos desde 2022 -a los que hay que sumar dos en la Copa Korac-. Llegarán a Málaga después de comer sus dos partidos en la liga doméstica: 73-64 al Spirou Charleroi y 81-96 al Brussels Basketball.

Horario del Unicaja-Filou Oostende

El partido contra el equipo belga, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, se jugará este miércoles 29 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Dónde ver por TV

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada en Courtside 1891. Solo hay que entrar en la página web (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la Basketball Champions League gratuitamente.

Una vez acabe el encuentro, estarán disponible en La Opinión del Málaga la crónica del partido, las estadísticas del encuentro y las declaraciones de los protagonistas.