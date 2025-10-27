¿Qué perfil de pívot debe buscar el Unicaja para suplir la lesión de Kravish?

"A lo mejor no es un diez o un nueve en muchas cosas, pero sí es un siete o un ocho sólido" o "no llama la atención en una característica determinada, pero sí es un jugador de equipo" fueron algunas de las palabras con las que Juanma Rodríguez presentó, allá por agosto de 2022, a David Kravish. Ahora, una rotura de peroné y su consecuente recuperación de cuatro meses plantean una pregunta en el seno de Los Guindos: ¿qué perfil de pívot debe buscar el Unicaja como sustituto en el mercado?

La dirección deportiva e Ibon Navarro se han visto obligados a buscar una solución de urgencia para suplir al estadounidense de pasaporte búlgaro. Desde la grave lesión de Augusto Lima en diciembre de 2022, la polivalencia de la plantilla había permitido subsanar cualquier lesión, ninguna superior a los dos meses, pero la circunstancia de Olek Balcerowski como único '5' pívot puro, con la ayuda de Emir Sulejmanovic, obliga al club a ir al mercado.

Perfiles de '5'

Kravish no es un perfil de pívot al uso. Tiro letal desde la media distancia, indetectable en los cuatro/cinco metros, buenos porcentajes desde el triple, gran lanzador de tiros libres, reboteador, buen movimiento de balón. No asombra por su capacidad física, pero utiliza bien el cuerpo. Una pieza esencial desde que el proyecto se pusiera en marcha en verano de 2022 y que ahora ha dejado un vacío importante.

¿Debe venir la solución por un cambio notorio en la pintura? ¿Un pívot con más físico? La salida de Yankuba Sima, más allá del protagonismo creciente de Balcerowski, le dejó a este equipo otras características, pero ninguna de ellas era la corpulencia. ¿La elección debe pasar ahora por alguien con intimidación en los tableros? ¿Más cercano al aro? Un perfil muy diferente al de Kravish, pero con el que Ibon Navarro no puede contar ahora mismo.

Otra medida pasa por buscar ciertas similitudes del estadounidense. Un '5' de media distancia, no tan centrado en hundir el balón en el aro, sino capacitado para ensanchar la zona, con buena mano desde el triple. Algo más versátil y menos encorsetado en torno a las características físicas. Habrá que tener en cuenta también que sea un perfil distinto al pívot polaco del Unicaja para que el cuerpo técnico pueda contar con distintas variantes.

Puede ser extracomunitario

Una ventaja muy importante con la que cuenta el club de Los Guindos es que tiene libre una de las dos plazas extracomunitarias que permite la Liga Endesa en una convocatoria de 12 jugadores. Son muchos los estadounidenses que compiten en el equipo verde y morado, pero casi todos ellos tienen un pasaporte. El único que no lo hace es James Webb III, por lo que Juanma Rodríguez e Ibon Navarro no tienen ningún tipo de limitación geográfica para buscar al sustituto de David Kravish.

Olek Balcerowski se ha quedado como uno pívot natural. / ACBPhoto/M.Pozo

La Euroliga, gran rival

La limitación más problemática es el propio mercado de los pívots. No abundan los '5' disponibles a estas alturas de la temporada, ni siquiera después de que algunos de ellos hayan cortado su contrato en la NBA. Y, por si fuera poco, asoma de fondo el 'coco' de la Euroliga. Muchos equipos de la máxima competición continental, algunos aspirantes a la Final Four y al título, necesitan un interior en estos momentos. Real Madrid, Baskonia, Fenerbahçe, Maccabi, Anadolu Efes...

No son pocos los problemas que se va a encontrar el Unicaja en el mercado de fichajes. La ley de la oferta y la demanda. Mientras tanto, el calendario no espera a nadie. Esta semana hay doble cita en el Martín Carpena contra el Filou Oostende en la BCL -miércoles- y el Bàsquet Girona en Liga Endesa -sábado-. El tiempo apremia y cuanto antes llegue ese sustituto de Kravish, más podrán respirar Ibon Navarro y también Balcerowski.