El Unicaja se mantiene en los puestos de play off

El Unicaja ha conseguido minimizar el impacto de las dos últimas derrotas en la clasificación de la Liga Endesa. El equipo cajista se mantiene en la octava posición con un balance de 2-2, limitando la zona de play off al término de la jornada cuatro, marcada por la lesión de David Kravish, su recuperación durante cuatro meses y la vuelta del club de Los Guindos al mercado de fichajes.

La Laguna Tenerife y el Valencia, después de ganar al Unicaja y al Joventut, respectivamente, continúan como líderes invictos en la ACB. UCAM Murcia (victoria por 89-84 frente al Baskonia) y la Penya ocupan esos dos últimos puestos que permiten ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

Play off y descenso

Real Madrid (triunfo por 87-75 sobre el BAXI Manresa), el Hiopos Lleida de Melvin Ejim (ganando 99-90 al Covirán Granada), el Casademont Zaragoza (tras conquistar 89-102 la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos) y el propio Unicaja cierran esas últimas cuatro plazas que dan acceso a la Copa de Valencia 2026.

El Bàsquet Girona visita el Carpena este sábado. / Gregorio Marrero

El Bàsquet Girona, próximo rival de los cajistas, consiguió este domingo su primer triunfo de la temporada después de superar por 85-81 al Dreamland Gran Canaria, ambos con un balance de 1-3. El MoraBanc Andorra de Joan Plaza y el Covirán Granada, que aún no sabe lo que es ganar este curso, son los equipos colocados en los puestos de descenso.

Próxima jornada

El Unicaja inicia este domingo su particular período sin la figura de David Kravish recibiendo en el Martín Carpena al Bàsquet Girona (sábado, 19.00 horas). BAXI Manresa-Bilbao Basket, Dreamland Gran Canaria-MoraBanc Andorra, Río Breogán-Covirán Granada, Joventut-Hiopos Lleida, Casademont Zaragoza-Real Madrid, Barça-UCAM Murcia, Valencia Basket-Recoletas Salud San Pablo Burgos y Baskonia-La Laguna Tenerife conforman el resto de la jornada cinco.