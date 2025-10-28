Barreiro: "Poco a poco jugaremos como otras temporadas"

Jonathan Barreiro, uno de los veteranos de la plantilla cajista, fue el elegido por el club para hablar en la previa del partido europeo que este miércoles juega el Unicaja ante el Filou Oostende, correspondiente a la jornada 3 de la primera fase de la Basketball Champions League.

El alero verde tuvo palabras de ánimo para el lesionado David Kravish, también aseguró que el equipo, con trabajo y con paciencia, va a mejorar su juego y se mostró confiado en que los jóvenes de la cantera ayudarán mucho al primer equipo en este tramo de la temporada en el que las lesiones están complicando el día a día del equipo.

Lesión de Kravish

"Es un palo bastante duro para el equipo, un jugador importante y que va a estar de baja muchos meses. Mandarle muchos ánimos, que estamos con él. El resto de jugadores que están lesionados, intentar incorporarlos poco a poco porque son jugadores importantes. Y los que estamos, afrontar esta situación siendo positivos, sabiendo que nos tenemos que esforzarnos más todavía. El siguiente partido es aquí en casa, con nuestra afición, así que vamos a por ello".

Jonathan Barreiro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Crecimiento del equipo

"Hay que buscar esa tranquilidad, pero sobre todo pensar en nosotros mismos. Volver a encontrar esa solidez que tenemos. Hay que ser positivos, sabiendo que queda mucho trabajo por delante, que lo estamos haciendo bien. Poco a poco y con paciencia, seguro que daremos un buen juego, como otras temporadas. Es trabajo diario para que las cosas salgan poco a poco"

Ayuda de los canteranos

"Butajevas y Trujillo son dos jugadores más de la plantilla. Han estado con nosotros desde la pretemporada, saben cómo jugamos así que están en el día a día con el primer equipo. Conocen cómo jugamos, así que son jugadores que nos van a ayudar mucho en estos casos cuando haya lesionados. Los veo muy preparados para afrontar estos partidos y ayudarnos".