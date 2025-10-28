Y mientras tanto... Unicaja-Oostende

Mientras el foco fuera de lo competitivo se centra en la búsqueda que el club está haciendo de un pívot que pueda sustituir la baja de larga duración del lesionado David Kravish, la competición no para y alcanza este miércoles la tercera jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. El modesto Filou Oostende de Bélgica, colista del grupo europeo, sin conocer todavía la victoria, visita el Palacio Martín Carpena (20.30 horas) para cerrar la primera vuelta de la liguilla continental. Un partido que, a pesar de las bajas de los verde y morados, parece muy asequible y no debe suponer ningún contratiempo para los de Ibon Navarro, en su objetivo de acabar como campeones de este Grupo G de la Champions de la FIBA, lo que les daría acceso directo al Round 16, que arrancará a finales de enero.

La lesión de Kravish ha marcado estas últimas horas en clave cajista. Ha sido un golpe duro para un equipo en plena fase de crecimiento, después de un verano con demasiados cambios en la plantilla. Ahora se entra en una nueva realidad, a la espera del ansiado refuerzo interior, que al menos para este partido contra el Oostende es seguro que no llegará a tiempo.

Los planes de Ibon

Ibon Navarro tiene que tirar de imaginación para sus rotaciones en la posición de "5". Sin Kravish, Olek Balcerowski es el único "center" puro de la plantilla. A partir de ahí, toca tirar de alternativas. La más lógica es colocar en esa posición a Emir Sulejmanovic que, sobre todo en pretemporada, ya jugó muchos minutos de pívot, mientras Balcerowski estaba con Polonia en el Eurobasket. El problema es que Sulejmanovic fue baja este sábado en Tenerife por un esguince de tobillo y hay que ver en qué condiciones está para ver si puede jugar o no este miércoles contra el campeón de la Liga de Bélgica. Es evidente que no se le va a forzar ya que el partido no es determinante y porque, además, una hipotética recaída sería la peor de las noticias posibles para el jugador y para el propio equipo.

La otra opción que maneja el técnico cajista es darle minutos al canterano Arturas Butajevas, pívot lituano de 2.06 metros, cedido por el Barça y que es el jugador más solvente que hay en Los Guindos para poder ayudar a los "grandes" en la posición de "5". Butajevas debutó en la ACB de la mano de Joan Peñarroya el pasado curso -48 segundos frente al BAXI Manresa-. Jugador determinante en el Unicaja de la Liga U22, entrenado por Manuel Trujillo, ahora tendrá que echar una mano al primer equipo mientras la dirección deportiva encuentra lo que busca en un mercado que es una auténtica jauría, con media Euroliga también pendiente de fichar a un jugador interior.

Imagen del entrenamiento de este martes en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Oostende

El rival llega a Málaga virtualmente eliminado de la BCL. Ha perdido las dos primeras jornadas, ambas como local, contra sus dos rivales directos por avanzar en la competición (Mersin y Karditsa). Su situación es casi límite y solo las matemáticas y un milagro les permitiría todavía soñar con estar en la segunda fase. Los de Oostende, un rival habitual de los verdes en el pasado reciente tienen en el banquillo a su principal novedad, ya que está entrenado por Georgios Dedas, quien toma el relevo de Dario Gjergja, quien estuvo al frente del equipo desde 2011 a 2025 y que ahora puso rumbo al Limoges CSP francés.

En su plantilla destacan los bases Yaacov Noam (20 puntos, 5,5 asistencias, 3 rebotes) y Aaron Estrada (17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias); el escolta Silas Melson (14,5 puntos, 3 rebotes, 1,5 robos); el ala-pívot exACB Pierre-Antoine Gillet (12,5 puntos, 4 rebotes); y el pívot Haris Bratanovic (7,5 puntos, 2 rebotes).

Ambiente

Habrá que ver cómo responde el Palacio a la llamada de su equipo para esta tercera entrega de la liguilla de la primera fase continental (20.45 horas). El rival no es muy atractivo y la hora y el día pueden dejar a muchos abonados en casa. La verdad es que el equipo necesita de su gente y sería bueno que los aficionados hicieran un esfuerzo para apoyar a un plantel cajista algo limitado de efectivos y con muchos jugadores todavía en proceso de crecimiento.