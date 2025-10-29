Estas son las estadísticas del Unicaja-Filou Oostende

El Unicaja ganó este miércoles al Filou Oostende de Bélgica, por lo que se afianza en el liderato de la clasificación del Grupo G de la primera fase de la Basketball Champions League.

El MVP del partido, con sus 25 créditos de valoración, fue Kendrick Perry, gracias a sus 22 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. El base de pasaporte montenegrino jugó un muy buen partido contra los belgas. Chris Duarte, con 17 puntos, fue el otro estilete de los verde y morados ante el Oostende.

El mejor +/- del partido, con un +21, fue esta vez Jonathan Barreiro. Ninguno de los 12 jugadores cajistas que participaron en el partido acabaron en negativo, lo que da prueba de la superioridad durante los 40 minutos del Unicaja frente al campeón de Bélgica.

Ficha técnica

102- Unicaja (29+25+25+23): Perry (22), Duarte (17), Barreiro (7), Webb III (0), Balcerowski (13) -quinteto inicial- Díaz (2), Castañeda (7), Tillie (3), Kalinoski (11), Tyson Pérez (14), Butajevas (6), Trujillo (0).

80- Filou Oostende (19+22+24+15): Estrada (15), Melson (11), Mennes (0), Gillet (5), Bratanovic (12) -quinteto inicial- Buysse (8), Schakel (9), Fiedler (6), Sylla (0), Yaacov (14).

Árbitros: Ademir Zurapovic, Peter Praksch, Juozas Barkauskas.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.