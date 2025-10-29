Vestuario
Ibon Navarro: "Ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga"
El entrenador del Unicaja valoró la victoria ante el Filou Oostende, pero todos los focos apuntaron al recambio de Kravish: "Cuando venga, veremos cómo encajarlo, no vamos a poder elegir", reflexionó ante la sombra de la Euroliga
Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja en BCL y, como no podía ser de otra manera, todos los focos apuntaron al recambio de David Kravish: "Ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga. Cuando venga, veremos cómo encajarlo, no vamos a poder elegir".
Balance
"Kravish es un poco de inspiración para nosotros, incluso ahora. Tiene una sonrisa y es un buen ejemplo para estar positivos, mirar hacia delante. Sobre el partido, hemos hecho muchas cosas bien. Había un par de aspectos que queríamos mejorar. Cuando teníamos piernas y energía lo hemos hecho. Los chicos llevan 11 días y solo uno de ellos libres, las piernas cargadas de más por todas las cosas que nos están pasando. No era tan evidente hacer el partido que hemos hecho. Felicitar al equipo por la victoria. A ver si recuperamos piernas y gente porque va a ser realmente difícil el sábado".
Butajevas
"Butajevas ya estuvo en pretemporada, hizo algunos partidos. Menos mal que lo recuperamos para entrenar con el primer equipo justo antes de la lesión de David, por si acaso y porque estábamos teniendo algunos problemas con algunos jugadores. Lo hemos tenido enganchado al equipo. A nivel de normas y reglas le cuesta un poquito, pero le cuesta menos que a Tyson Pérez de '5'. Está preparado. Si no recuperamos jugadores, contaremos con él. Si recuperamos jugadores, veremos si aun así contamos con él".
Mercado de fichajes
"Este bloque de jugadores estaba manteniendo mucho al equipo en los malos momentos. David estaba siendo importante. Aunque Olek ha dado varios pasos hacia delante, David es el jugador que mejor interpreta ciertas situaciones en el juego que nos daba mucho. Ahora mismo hay tres equipos de Euroliga y van a fichar antes que nosotros. Ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga. Cuando venga, veremos cómo encajarlo, no vamos a poder elegir. Si pudiéramos elegir, ya sabríamos quién está aquí. Analizaremos entonces lo que tenemos y lo que podemos hacer. El reto será reinventarse en poco tiempo. Si fuera fácil lo haría cualquiera".
Recambio de Kravish
"No hay jugadores como David. Hay uno y hoy ha renovado en la NBA".
Percances físicos
"Duarte está bien, se ha caído y se ha hecho sangre. No tiene que ir al hospital. Sí tiene que ir James Webb III, se ha quitado un trozo de ceja".
Liderato del Grupo G
"El partido de Mrsin nos podría dar el 4-0 y estar casi clasificados en primera posición. Habrá que gestionar esos dos últimos partidos. Veremos a ver".
Xavier Castañeda
"No lo he visto encorsetado. Xavi es así personalmente, no está encorsetado. Creo que ha hecho cuatro tiros de tres puntos y cinco tiros de dos. Le hemos dado muchas situaciones para que jugara. Hay cosas que ha hecho bien y otras no, como cualquiera. Encorsetado no es la palabra. Lo he visto muy suelto".
Djedovic y Sulejmanovic
"Están mejor, están con muchas ganas. Si fuera por ellos, hubieran jugado hoy. Están en manos de los servicios médicos. Hasta que no digan que el riesgo es mínimo, no volverán".
