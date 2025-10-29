El Unicaja, más líder en la BCL (102-80)

El guion decía que el Unicaja tenía este miércoles un partido muy cómodo contra el Filou Oostende belga y los 40 minutos de juego en el Martín Carpena mostraron que la predicción estaba más que fundamentada. Sin mucho esfuerzo, jugando al tran-tran, rotando a todos los disponibles, incluidos los canteranos, el líder del Grupo G de la Basketball Champions League superó con autoridad al colista y virtualmente ya eliminado campeón de Bélgica.

Líder e invicto

El equipo de Ibon Navarro cierra la primera vuelta de la liguilla en lo alto de la clasificación con un 3-0 incontestable, tras tres palizas a sus rivales. 31 arriba contra los turcos del Mersin, 17 de ventaja frente al Karditsa griego y + 22 esta vez contra el Filou. Poco más que añadir al paseo militar que se está pegando el vigente campeón de Europa FIBA en esta primera fase de la Champions del baloncesto.

El primer día sin Kravish (y sin su sustituto) fue tranquilo. No se vistieron los lesionados Djedovic y Sulejmanovic, por lo que hubo que tirar de la cantera. Trujillo y Butajevas (6 puntos) jugaron para dar algo de oxígeno a sus compañeros. El lituano tuvo más minutos y le dio más tiempo a hacer cosas, pero los dos cumplieron con su cometido.

Castañeda intenta superar a un rival. / Álex Zea / LMA

La verdad es que no es un día para sacar muchas conclusiones porque el rival tiene un nivel muy, muy justito. La FIBA quiere que los campeones de todas las ligas europeas tengan la opción de jugar esta competición y ese es el motivo por el que los de Ostende juegan esta Champions del básket. Lo mejor fue, desde luego, ver a Duarte tan metido y con tantas ganas. Anotó 17 puntos (11 en el último cuarto) y quiso ser muy protagonista. Castañeda también mostró una mejor imagen que en días anteriores, aunque fue más intermitente en su aportación al equipo. Dos buenas noticias que serán excelente si el sábado, en Liga Endesa, se repiten.

El Martín Carpena no fue el de los grandes días. La lluvia, el poco cartel del rival y el hecho de que entre semana siempre cuesta más, impidieron ver la mejor versión del Palacio. Los que fueron, por lo menos, disfrutaron de la victoria de su equipo y, además, sin pasar mucha fatiga

Dominio cajista

Hubo mucho acierto de los dos equipos en el arranque. El primero que se puso serio atrás fue el Unicaja y eso le permitió marcar una primera ventaja 18-9. Ibon repartió esfuerzos y cargas... como siempre. Butajevas tuvo minutos mediado el primer cuarto. Trujillo también se estrenó en el esprint final del primer parcial, que se cerró con 29-19. 10 minutos muy cómodos para un Unicaja que a día de hoy juega "otra Liga" distinta que este Filou Oostende belga.

Volvió Tillie después de su ausencia en La Laguna. Con +11, 40-29, paró el partido el entrenador rival. El Unicaja dominaba el ritmo y el marcador en un Carpena muy frío. Duarte estuvo especialmente activo en esa fase, aunque sin acierto desde la línea de 3. Perry entró en estado de éxtasis, anotó 8 puntos casi seguidos y el Unicaja se disparó en el marcador, 51-34. El partido llegó al descanso con 54-41 y la sensación de que todo el "pescao" ya estaba vendido.

Duarte jugó un buen partido contra el Oostende. / Álex Zea / LMA

Segundo tiempo

Ibon Navarro apostó por jugar sin "grandes", justo después de firmar la máxima del partido, +18, 62-44. El Oostende no se rindió. Se acercaron los belgas a 12, lo que obligó al técnico cajista a parar el partido, dentro de los últimos dos minutos del tercer cuarto. Perry salió al rescate para dejar el marcador 79-65 a falta de los 10 últimos minutos.

Varió ligeramente la película en el último cuarto respecto a los 30 minutos anteriores. La diferencia bajó de los 10 puntos y el Unicaja tuvo que agachar el culo. Duarte tomó protagonismo. Todo el Carpena suspiró por un triple del dominicano que llegó, al quinto intento, a 1.28 del final. Explosión de júbilo para animar al ex NBA. El partido acabó con un 102-80 que define bien lo que se vio sobre el parqué del Carpena.

Girona, próximo reto

Con la búsqueda abierta del pívot que venga a completar la plantilla verde y morada, el Unicaja se prepara ahora para la próxima cita liguera. El sábado llega al Martín Carpena el Bàsquet Girona, a partir de las 19 horas. Un día importante en el que el Unicaja debe seguir sumando victorias camino de la Copa del Rey de Valencia. Salvo sorpresa poco probable, será todavía sin el nuevo jugador incluido en el plantel.