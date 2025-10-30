El Unicaja y el Carpena volverán a vivir una fiesta de Halloween

Halloween vuelve al Carpena. La pista volverá a transformarse este sábado en un lugar de miedo. Una vez acabe el partido de la Liga Endesa del Unicaja frente al Bàsquet Girona, el pabellón no se despedirá todavía del espectáculo. Cuando la bocina final resuene y los jugadores desaparezcan hacia el túnel de vestuarios, la plantilla volverá con los aficionados en una fiesta ya tradicional.

Un año más, los jugadores del Unicaja volverán disfrazados para protagonizar una de las tradiciones más esperadas por los aficionados: el reparto de caramelos, snacks y peluches entre los más pequeños, gracias a la colaboración de Unicaja, Risi, MiColchón y Famadesa. Los valientes que se queden en las gradas podrán disfrutar del reparto de dulces lanzados por sus ídolos, que cambian por una noche el balón por calabazas, máscaras y risas.

Esta divertida iniciativa, que se ha consolidado en los últimos años, se ha convertido ya en una cita marcada en rojo (y en naranja calabaza) en el calendario cajista. Una manera única de celebrar Halloween en familia, compartir buenos momentos y disfrutar del baloncesto desde una perspectiva diferente, donde el miedo y el humor se mezclan con el espíritu deportivo.

El ambiente promete ser terroríficamente divertido: gradas llenas de disfraces, luces parpadeantes y una atmósfera que hará las delicias de pequeños y mayores. Desde el Club se invita a todos los asistentes a acudir disfrazados y a participar de esta fiesta que convierte el Carpena en un escenario mágico donde el susto y la sonrisa van de la mano.

Fan Zone

Antes del partido, la Fan Zone dedicada a Benalmádena servirá para calentar motores de cara a una jornada muy especial. En esta ocasión, se instalará un pintacaras en una de las carpas para llevar al encuentro un maquillaje de Halloween terroríficamente divertido que se podrá disfrutar desde las 17.00 horas. Del mismo modo, se repartirán regalos para todos aquellos que participen en nuestros tradicionales juegos.