¿Por qué el Unicaja no ha fichado todavía al sustituto de Kravish?

El Unicaja busca de manera activa un pívot en el mercado para suplir la baja por lesión de David Kravish. Desde que el sábado por la noche se conociera el alcance de la lesión del jugador estadounidense de pasaporte búlgaro, la dirección deportiva cajista ha tenido sobre su mesa más de una decena de nombres que, por unas causas u otras, no han acabado de cuadrar como sustituto del jugador de Illinois.

Kravish estará de baja por una larga temporada, tras operarse de una fractura de peroné el pasado domingo. En el club son conscientes de que entre recuperación y puesta a punto, la baja de Kravish será de más de 5 meses, por lo que prácticamente hasta el esprint final de la temporada no volverá el búlgaro a estar a disposición de Ibon Navarro.

Contrato garantizado

Así las cosas, el Unicaja se ha lanzado al mercado pensando más en fichar un refuerzo hasta final de temporada que no un temporero que venga por 4-5 meses, a la espera de la recuperación de Kravish. La planificación de este Unicaja 2025/2026 era con solo dos pívots puros (Kravish y Balcerowski), tras la marcha de Sima, pero habrá que variar esa idea y volver a tener tres "centers" en la plantilla en ese esprint final de temporada, cuando el jugador de Illinois regrese al equipo.

Ofrecimientos

Desde el domingo hasta hoy son decenas los nombres de jugadores que los diversos agentes han ofrecido a la dirección deportiva cajista para reforzar el juego interior verde. Los hay de pasaporte europeo, los hay cotonús y también extracomunitarios, ya que el Unicaja hay que recordar que tiene una plaza libre de "extra" en su plantilla de este curso, por lo que puede fichar ahora a un pívot de cualquier nacionalidad, incluyendo españoles, lógicamente.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja CB, posa durante la entrevista. / Álex Zea

Sin prisa, pero sin pausa

Aunque desde el club se asegura que no hay prisa y que se quiere estudiar muy bien cada opción que ofrece el mercado para elegir la mejor posible, lo cierto es que la intención es que el fichaje llegue cuanto antes para que empiece a ser importante en el equipo también lo antes posible. Es verdad que el grupo de la BCL está muy bien orientado con el liderato de los verdes (3-0), pero el 2-2 en la Liga Endesa si preocupa un poco más. Para el choque contra el Girona de este sábado es seguro que no estará el nuevo fichaje entre los 12 convocados, pero la intención es que debute el fin de semana siguiente, en la visita liguera que el Unicaja hará al MoraBanc Andorra de Joan Plaza.

Pero, ¿por qué no ha llegado todavía el fichaje? ¿Por qué ninguna de las operaciones en las que se ha avanzado han podido cerrarse de forma satisfactoria? ¿Cuáles son los hándicaps que se ha encontrado el Unicaja en este mercado de pívots de final del mes de octubre?

Hay varios motivos que se pueden resumir en cuatro conceptos: Euroliga, G-League, "taras" y salarios desorbitados.

Euroliga

Desde que Kravish se lesionó la noche del sábado, la dirección deportiva del Unicaja sabía que encontrar un sustituto para el de Illinois iba a ser una odisea. Y es que son varios equipos de Euroliga los que buscan desde hace semanas esa misma pieza para reforzar sus respectivas plantillas. El Partizan ha fichado a Bruno Fernando y el Real Madrid ha cerrado la llegada de Oleksii Yuríyovich Alex Len. Son dos rivales menos, pero siguen con esa búsqueda abierta el Baskonia, el Panathinaikos o el Fenerbahce, por poner otros ejemplos. Decía Ibon Navarro que hasta que no fichen los equipos de Euroliga, no podrá fichar el Unicaja. Pero seguro que los de Los Guindos son capaces de convencer a algún candidato más pronto que tarde.

Bruno Fernando. / Marc del Río

G-League

Uno de los grandes inconvenientes que la dirección deportiva verde se ha encontrado en el mercado de pívots americanos, para firmar al sustituto de Kravish, es el deseo de todos los candidatos que cuadran en lo que busca el Unicaja de reengancharse a la NBA a través de la G-League, la segunda Liga de EEUU. Hay opciones que el club de Los Guindos habría negociado en las últimas horas, pero que se han descartado por ese nulo interés de esos jugadores en intentar la aventura europea en este momento de la temporada. Probablemente, más adelante, en enero o febrero, sería mucho más fácil convencerlos. Pero a finales de octubre, el sueño de la NBA es todavía muy grande para esos jugadores en la órbita de la gran Liga estadounidense y con intención todavía de entrar en ella.

Taras

La mayoría de candidatos que sí estarían dispuestos mañana mismo a aterrizar en el Carpena y firmar con el Unicaja son jugadores que el club ha ido descartando estos últimos días por diversos motivos. Unos llevan varios meses fuera de la dinámica competitiva, por lo que están fuera de forma. Otros, acaban de superar lesiones de mayor o menor duración y es arriesgado apostar por ellos. Y luego están esos cuyos informes sobre su personalidad y costumbres fuera de la pista tampoco cuadran en lo que el Unicaja quiere para su filosofía y para su vestuario.

Salarios desorbitados

El Unicaja descartó días atrás el fichaje de un pívot europeo con pasado muy interesante en la NBA después de pedir 100.000 euros netos al mes para firmar con el cuadro cajista. Estamos hablando de que con seguros y diversas cuestiones fiscales paralelas, el coste club de ese hipotético fichaje se habría ido a cerca de 150.000 euros al mes. Una auténtica barbaridad que el Unicaja no puede pagar, pero que sí está dentro de los parámetros de todos esos equipos de la parte alta de la Euroliga que peinan ahora el mercado.

El Unicaja tiene una buena partida para realizar este fichaje inesperado (se la ha ganado con las ventas de los jugadores del pasado verano, con los premios por ganar títulos, con los patrocinadores y con la masa social fiel que tiene en las gradas del Carpena), pero no va a tirar la casa por la ventana. No es la filosofía del club desde la llegada de López Nieto a la presidencia... y no le ha ido nada mal.

David Kravish, en el hospital / Unicaja

Opción ACB

Dentro de toda esta "jauría" a la que se enfrenta el Unicaja para encontrar un refuerzo, hay una ventana abierta de última hora: la propia Liga Endesa. El Unicaja, si no encuentra nada fuera, estudia apostar por un jugador interior de otro equipo de la ACB. En este caso, sería obligatorio pagar una cláusula de salida para liberarle de su actual contrato. Si el Unicaja entiende que ese jugador que puede suplir a Kravish ya está jugando en la Liga Endesa, apostará por esta opción sin dudarlo. No se puede descartar, aunque no será nada fácil esa negociación doble, con el jugador y con su actual club.