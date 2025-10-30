El Unicaja y el resto de favoritos cumplen en la BCL

La Basketball Champions League cumplió esta semana su ecuador de la primera fase, con la disputa de la tercera jornada de la primera liguilla. Los 8 grupos de la máxima competición de la FIBA encaran a partir de la próxima semana el esprint final de esta liguilla inicial, en la que se clasificarán 8 equipos directamente para el Round of 16 y otros 16 se enfrentarán en el play inn de enero para buscar las otras 8 plazas que quedarán todavía vacantes de cara a la segunda fase.

Tras la disputa de la primera vuelta de la Fase de Grupos, se puede decir que todos los grandes favoritos, a excepción del Alba de Berlín y del Rytas lituano, que suman una derrota cada uno, han cumplido las expectativas con un pleno de victorias en estas tres primeras jornadas.

Invictos

Encaran el resto de la liguilla sin conocer la derrota siete equipos: Unicaja, Joventut, La Laguna Tenerife, AEK, Dreamland Gran Canaria y el Elan Chalon, la sorpresa agradable de este arranque de temporada en la Champions. Son los líderes de sus respectivos grupos, junto al Rytas, que es el primer clasificado del A, pero con un balance de 2-1 en la tabla.

Si los franceses del Chalon son la cara positiva, resulta llamativo que el Alba alemán, recién llegado desde la Euroliga, no esté entre los invictos. Los alemanes son segundos del grupo B, con un balance de 2-1, precisamente por perder contra el Chalon en el partido que ambos disputaron en cancha germana. Deberá hacer un pleno el cuadro berlinés en la segunda vuelta si es que quiere acceder de forma directa a la segunda fase.

Dominio español

Una temporada más, el poderío de los equipos ACB en esta Champions de la FIBA ha quedado patente desde el inicio de la competición. Los cuatro equipos españoles han jugado 12 partidos desde que arrancó la competición y han ganado los 12. Ojo también a la buena imagen que han mostrado el Galatasaray, vigente subcampeón de Europa, y el AEK, tercero de la pasada BCL. Serán, seguro, dos candidatos serios a esa próxima Final Four del mes de mayo para la que Badalona y Berlín parecen dos candidatas serias a organizar el gran evento del baloncesto FIBA.