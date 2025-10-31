Basketball Champions League
¡Bombazo!: La prensa griega da por seguro el pase del Real Madrid y Barça a la BCL
Según avanza el portal Gazzetta.gr, los dos grandes del baloncesto español jugarán la próxima temporada la Basketball Champions League de la FIBA para dar después el salto a la NBA Europa, el verano de 2027
La NBA Europa es una realidad imparable que altera ya el panorama del baloncesto tradicional, a solo dos años de que se ponga en marcha la nueva competición del continental auspiciada por la FIBA y con el paraguas de la mejor organización deportiva y de marketing del baloncesto mundial.
Según informó este jueves el portal griego Gazzetta.gr, el Real Madrid y el Barça están muy cerca de comunicar a la Euroliga su decisión de abandonar su competición para poner rumbo la próxima temporada a la Basketball Champions League, en la que el Unicaja es el actual bicampeón, como paso previo para acceder a esa NBA Europa que arrancará en octubre de 2027.
FIBA
La FIBA es conocedora de este movimiento, siempre según la información de este medio heleno, y lo considera de especial importancia para afianzar el nuevo proyecto del baloncesto continental, de la mano de la NBA. Hay que recordar que el Unicaja fue el primer equipo en abandonar el universo Euroliga (en su caso, desde la Eurocup) para jugar la competición FIBA, en 2022. Este pasado verano fueron el Alba de Berlín y los españoles Dreamland Gran Canaria y Joventut los que decidieron también cambiar de acera en el baloncesto del Viejo Continente.
Días atrás, Tony Parker, dueño del Asvel francés, anunció oficialmente que su equipo igualmente abandonará el próximo verano la Euroliga para jugar la Basketball Champions League 2026/2027. Un camino que no descarta también en seguir el Fenerbahce turco, vigente campeón de la Euroliga, aunque en este caso no está tan clara la decisión definitiva de los rectores del club otomano.
NBA Europa
La nueva competición que verá la luz en 2027 tendrá una estructura semiabierta. La jugarán 16 equipos, 12 de ellos con plaza fija, mientras que las 4 restantes se lograrán mediante un sistema de clasificación vinculado a la BCL, además de a las principales ligas locales. El resto de participantes podrían llegar de la mano de grandes capitales como París, Londres, Estambul, Madrid, con respaldo de fondos de inversión y marcas globales.
El Unicaja, pendiente de los movimientos
Mientras el baloncesto europeo está revolucionado y con muchos cambios a la vista, el Unicaja vigila de cerca todos esos movimientos, que pueden afectarle en su trayectoria en la BCL. Si se mantienen solo 4 plazas para los equipos ACB en la Champions de la próxima temporada, clasificarse para jugar la competición FIBA desde la Liga Endesa puede exigir estar en semifinales del próximo play off por el título de Liga. Un objetivo que puede convertir a partir de ahora la consecución de un billete para la BCL en todo un reto, al menos para los equipos de la Liga española.
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- Horario y dónde ver por TV el CD Estepona-Málaga CF, primera ronda de la Copa del Rey
- Una veintena de pueblos ve peligrar los únicos bares de sus municipios
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Málaga dice adiós a la emblemática tetería Kinyeti: el cierre definitivo a final de octubre
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten