¡Bombazo!: La prensa griega da por seguro el pase del Real Madrid y Barça a la BCL

La NBA Europa es una realidad imparable que altera ya el panorama del baloncesto tradicional, a solo dos años de que se ponga en marcha la nueva competición del continental auspiciada por la FIBA y con el paraguas de la mejor organización deportiva y de marketing del baloncesto mundial.

Según informó este jueves el portal griego Gazzetta.gr, el Real Madrid y el Barça están muy cerca de comunicar a la Euroliga su decisión de abandonar su competición para poner rumbo la próxima temporada a la Basketball Champions League, en la que el Unicaja es el actual bicampeón, como paso previo para acceder a esa NBA Europa que arrancará en octubre de 2027.

FIBA

La FIBA es conocedora de este movimiento, siempre según la información de este medio heleno, y lo considera de especial importancia para afianzar el nuevo proyecto del baloncesto continental, de la mano de la NBA. Hay que recordar que el Unicaja fue el primer equipo en abandonar el universo Euroliga (en su caso, desde la Eurocup) para jugar la competición FIBA, en 2022. Este pasado verano fueron el Alba de Berlín y los españoles Dreamland Gran Canaria y Joventut los que decidieron también cambiar de acera en el baloncesto del Viejo Continente.

Días atrás, Tony Parker, dueño del Asvel francés, anunció oficialmente que su equipo igualmente abandonará el próximo verano la Euroliga para jugar la Basketball Champions League 2026/2027. Un camino que no descarta también en seguir el Fenerbahce turco, vigente campeón de la Euroliga, aunque en este caso no está tan clara la decisión definitiva de los rectores del club otomano.

NBA Europa

La nueva competición que verá la luz en 2027 tendrá una estructura semiabierta. La jugarán 16 equipos, 12 de ellos con plaza fija, mientras que las 4 restantes se lograrán mediante un sistema de clasificación vinculado a la BCL, además de a las principales ligas locales. El resto de participantes podrían llegar de la mano de grandes capitales como París, Londres, Estambul, Madrid, con respaldo de fondos de inversión y marcas globales.

El Unicaja, pendiente de los movimientos

Mientras el baloncesto europeo está revolucionado y con muchos cambios a la vista, el Unicaja vigila de cerca todos esos movimientos, que pueden afectarle en su trayectoria en la BCL. Si se mantienen solo 4 plazas para los equipos ACB en la Champions de la próxima temporada, clasificarse para jugar la competición FIBA desde la Liga Endesa puede exigir estar en semifinales del próximo play off por el título de Liga. Un objetivo que puede convertir a partir de ahora la consecución de un billete para la BCL en todo un reto, al menos para los equipos de la Liga española.