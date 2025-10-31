El CAB Estepona visita al Baxi Ferrol en A Malata

La vida son ciclos y ahora el Ingeniería Ambiental CAB Estepona afronta la segunda jornada seguida enfrentándose a un campeón de LF Challenge: la pasada semana logró la victoria ante Innova-TSN Leganés (el único equipo que ganó en el Pineda la última temporada) y ahora afronta el desplazamiento a Galicia para medirse al Baxi Ferrol, que en la temporada 2022/23 logró el ascenso a la máxima categoría y fue, a su vez, el primer rival del actual técnico del equipo de la Costa del Sol tras su fichaje en enero.

Viejas conocidas

Nada se parecen las plantillas a aquellas que se midieron en A Malata el 21 de enero de 2023: ninguna jugadora sigue en el cuadro ferrolano y tan solo Noe Masiá en el esteponero. Eso sí, los banquillos no han sufrido cambios desde entonces. Lino López y Francis Tomé volverán a verse las caras.

El equipo gallego llega con tan solo una victoria más que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona a este partido, aunque es un balance trampa: ya se han medido a los tres equipos de Euroliga y lograron vencer a Valencia Basket (71-65) en la jornada inaugural.

Baxi Ferrol

Baxi Ferrol, a pesar de sus cambios en la plantilla, mantiene el sello del juego de Lino López, donde todas las jugadoras poseen amenaza exterior, en el que no suele haber una pívot pura y con un alto ritmo de juego. La amenaza ofensiva se concentra principalmente en las interiores Dalayah Daniels y Claire Melia y las exteriores Moira Joiner, Blanca Millán y Karolina Sotolava, que anotan el 80% de los puntos del equipo.

Tomé: "Entrenar con 10 nos da más opciones"

El técnico malagueño del CAB Estepona definió a su próximo rival como «el equipo más reconocible de la competición», y es que el sello de Lino López es una constante en un bloque que cambia temporada a temporada, tras revalorizar a jugadoras que llegan a Ferrol con menor cartel.

Tomé aseguró que el ganar ante Innova-TSN Leganés «hace que todo vaya mejor» durante la semana, aunque para él «la clave es poder seguir entrenando las diez, lo que permite avanzar y poder optar a ganar más partidos». Y precisamente con esa idea se viaja a Ferrol, a una cancha conocido y respetada: «A Malata ya apretaba en LF Challenge, ahora que se han consolidado en la máxima categoría, mucho más», sentenció el entrenador del conjunto de la Costa del Sol.