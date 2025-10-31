Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Básquet Girona

El Martín Carpena acoge este fin de semana una nueva entrega de la Liga Endesa. El Unicaja recibe el sábado, a las 19 horas, la visita del Básquet Girona de Moncho Fernández. Será el primer partido de Liga después de la lesión de David Kravish. Tampoco estará su sustituto ya que el club de Los Guindos no ha podido cerrar a tiempo a su sustituto, que se sigue buscando en el mercado.

Horario del Unicaja-Básquet Girona

El encuentro contra el equipo gerundense se jugará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Palacio Martín Carpena. Todavía quedan entradas libres a la venta en la web del club.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Moncho Fernández se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.