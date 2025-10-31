Ibon Navarro: "No soy de arengas, pero nos va a hacer mucha falta la ayuda del Carpena este sábado"

Ibon Navarro compareció este viernes para pasar revista a la actualidad del Unicaja, en la previa del partido de la cuarta jornada de la Liga Endesa en la que los verdes recibirán en el Palacio Martín Carpena la visita del Básquet Girona de Moncho Fernández. Con un balance de 2-2, después de las cuatro primeras jornadas de Liga, el equipo cajista espera volver a la senda del triunfo, tras los dos tropiezos consecutivos contra el Barça y La Laguna Tenerife.

Clasificación Liga Endesa. / ACB

Estado del equipo

"Vamos a ver si Webb III puede abrir el ojo y está bien. Yo creo que Djedovic no va a llegar y Sulejmanovic tengo muchas dudas. En principio contamos con los mismos que jugaron contra Oostende. Cualquiera que se sume sería una sorpresa agradable. No soy mucho de hacer arengas, pero nos va a hacer mucha falta el Carpena este sábado".

Djedovic y Sulejmanovic, bajas en el últimno partido. / Álex Zea / LMA

Rival: Básquet Girona

"El Básquet Girona es un equipo que juega con mucha energía, con un desgaste y un despliegue físico muy grande. Creo que deberían ir 2-2. No van porque pierden un partido de esos que pierdes uno entre diez mil. Y creo que, además, han ido mejorando cosas desde que empezó la temporada. Cuando han arreglado ciertas cosas, la mejoría es tremenda a nivel numérico y de sensaciones. Un quipo que juega con muchos jugadores, con muy buenos físicos, con buena mentalidad, con buenos anotadores, con gente que va bien al rebote, con gente proactiva en defensa... Un muy buen equipo. Nos va a costar competir contra ellos por número de efectivos y por cantidad de combustible. Ellos van con el depósito a tope. El Unicaja se ha ganado el derecho de poder pedir ayuda a su gente y nos van a hacer falta este sábado".

Momento complejo por las lesiones

"Es un momento muy complicado. Partes del hecho de que dos jugadores que son nuevos en la Liga se incorporan a la pretemporada la semana de la Intercontinental, con lo cual no han hecho pretemporada y llevan un proceso que necesita tiempo. Y ahora, de repente, perdemos jugadores que aportan mucha solidez, como Djedovic y Kravish. Killian tampoco está al cien por cien. Tenemos que manejar cosas que no hemos manejado nunca. Y todo, en medio de la competición. Por eso sé que nos va a costar mucho contra el Girona. Por la entidad y por el juego del rival y porque estamos en problemas".

Ibon navarro, este viernes, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Canteranos

"Los dos canteranos tienen que estar preparados para ayudarnos. Si recuperamos algún jugador, solo enterará uno. Si no, tendrán que estar los dos. Todo lo que no sea tener la misma convocatoria que contra el Oostende sería una sorpresa agradable. Necesitamos jugadores y piernas frescas".

James Webb III

"Está jugando más de 3 de lo que pensaba cuando lo fichamos. Y ahora que estaba encontrándose ahí, tiene que pasar solo al "4". Los próximos partidos solo va a jugar de "4". Solo nos podría echar un cable de alero si Butajevas entra bien al "5" y podemos mantener a Tyson en el "4", siempre que esté Tillie, claro. Girona tienen una línea exterior que va bien al rebote y sería ideal poder utilizar a Webb III de alero, pero creo que no va a ser posible".

Fichaje del pívot

"No hemos avanzado nada. Hasta que no fichen los equipos de Euroliga, no ficharemos nosotros, ya lo dije el otro día. Cuando nosotros vamos ya nos dicen que han tocado en la puerta los otros. Hasta que no fichen Baskonia, Panathinaikos, Fenerbahce... no podremos nosotros. Ellos están delante. No espero al refuerzo pronto. Podríamos fichar, pero sería pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a tener que esperar. No es fácil en la situación en la que estamos, pero hay que tener paciencia. Es verdad que la situación urge y tenemos prisa, pero tenemos que ser listos. Nunca nos hemos movido por cortoplacismo ni con prisas. Kravish no va a volver hasta dentro de 5 meses y no sabemos cómo va a volver, hay que preguntarle a Juanma si el fichaje será por toda la temporada o un temporero".