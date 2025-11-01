Fiesta
Los jugadores del Unicaja celebran Halloween con su afición
La plantilla verde, disfrazada para la ocasión, celebró con el público los ecos de la noche más terrorífica del año, tras el partido contra el Básquet Girona
Una vez acabado el encuentro entre el Unicaja y el Básquet Girona, los jugadores verdes volvieron a la pista disfrazados para repartir caramelos y snacks entre todos los aficionados. ¿Truco o trato? La cancha del Carpena vio regresar a los jugadores del vestuario convertidos en criaturas terroríficas, en lo que ya es una de las tradiciones más esperadas por los aficionados cada temporada: el reparto de caramelos, snacks y peluches entre los más pequeños.
Los valientes que se quedaron en las gradas disfrutaron también del reparto de dulces lanzados por sus jugadores, que cambiaron por un rato el balón por calabazas, máscaras y risas.
Una divertida iniciativa que se ha consolidado en los últimos años y se ha convertido ya en una cita marcada en rojo en el calendario cajista. Una manera única de celebrar que convirtió el Carpena en un escenario mágico donde el susto y la sonrisa fueron de la mano.
