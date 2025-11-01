El Unicaja y el Carpena, contra el Bàsquet Girona y las lesiones

Es solo la quinta jornada de la Liga Endesa. La temporada ACB no ha hecho nada más que arrancar. Pero el Unicaja se juega mucho esta tarde noche (19 horas/DAZN) en su partido liguero contra el Bàsquet Girona, visitante en el Martín Carpena en el día en que Halloween será protagonista en las gradas del Palacio de los Deportes.

Con 2-2 en la clasificación, tras las cuatro primeras jornadas de esta Liga Endesa, el Unicaja no puede fallar este sábado. Para jugar la Copa del Rey de Valencia del próximo mes de enero hay que sumar 9 victorias. Cuando acabe el duelo contra los de Girona quedarán ya solo 12 partidos antes del corte copero. O sea, que hay que ir sumando triunfos y estos partidos en el Carpena son más que necesarios para buscar el objetivo.

Ibon Navarro hizo ayer un llamamiento a la «marea verde». No es habitual que el técnico cajista pida apoyo a la grada, pero las circunstancias le han obligado. «Creo que nos hemos ganado el derecho de poder pedir ayuda a nuestra gente y nos van a hacer falta este sábado, mucha falta, para poder competir contra el Bàsquet Girona».

Lesiones

La verdad es que el Unicaja llega muy mermado a este partido y es verdad que los 10.000 de las gradas pueden ser especialmente importantes en lo que pueda pasar durante los 40 minutos. Y es que es baja segura el lesionado David Kravish, también parece descartado al cien por cien Nihad Djedovic y es duda muy seria Emir Sulejmanovic. Si a estos tres unimos que Killian Tillie no está al cien por cien y que no ha llegado a tiempo ese fichaje del pívot que busca el club para sustituir los próximos meses la baja de Kravish...

Djedovic y Sulejmanovic. / Álex Zea / LMA

Nuevo plan de Ibon

Ibon Navarro tendrá que apostar por un plan nuevo. Hay menos jugadores para participar, aunque los canteranos podrán echar una mano. Los repartos de los minutos y de las cargas serán diferentes, en busca de encontrar el mejor equipo posible que sea capaz de competir contra los entrenados por Moncho Fernández.

El técnico necesitará una buena aportación de todos, incluidos Xavier Castañeda y Chris Duarte, dos de los nombres propios de la actualidad cajista estas últimas semanas. El alero dominicano jugó un buen partido entre semana contra el Oostende. Estuvo fallón en el tiro de 3 puntos, pero lo demás lo hizo casi todo bien. Se fue a los 17 puntos y se le vio más cómodo sobre el parqué.

A Castañeda se le sigue esperando. Es un jugador que debería tener un peso ofensivo importante, pero por ahora no acaba de arrancar. Es, de largo, el que más necesita un buen partido para cargarse de moral. Ojalá sea contra el Girona, sería una gran noticia para él y todavía mejor para el equipo.

El nuevo Girona

¡Ojo! con este Girona, que parece un lobo con piel de cordero. El conjunto catalán es, hoy en día, el líder en rebotes defensivos de toda la competición (29,75), lo que le lleva a ser el segundo en capturas totales (41). La circulación de balón es otra de sus características, siendo el tercero en asistencias de la liga (20,25). Su juego agresivo le lleva a ser también el conjunto que más faltas reciben por choque, con 25,25, junto con el Casademont Zaragoza.

Sobre la plantilla gerundense, que cuenta con hasta siete novedades, hay un nombre propio que está destacando en este inicio de curso: Pep Busquets. El escolta catalán se ha convertido en una de las revelaciones del arranque de temporada, firmando en su segundo curso en Gerona 15,8 puntos (70,8% en tiros de 2), 3,5 rebotes y 1,5 asistencias para 14 de valoración, erigiéndose en uno de los referentes del equipo. El también escolta Mark Hughes (11,8 puntos, 4 rebotes, fichado del Betis) y el alero Sergi Martínez (7,8 puntos, 6,5 rebotes) son otros pilares en el exterior.

Otro de los puntos fuertes de los visitantes es el puesto de base, donde la nueva tripleta Otis Livingston (10,5 puntos, 5,8 asistencias, procedente del Galatasaray), Derek Needham (9,3 puntos, 2,3 asistencias, el año anterior en el Besiktas) y Pepe Vildoza (8 puntos, 3,3 asistencias, 2,8 rebotes, que llega de Boca Juniors) le dan sentido al juego de los visitantes. En la pintura, Juan Fernández (7,8 puntos, 5,5 rebotes, 1,5 asistencias), Martinas Geben (4,3 puntos, 5,5 rebotes) y Nikola Maric (4 puntos, 2,8 rebotes, ex del KK Igokea) dan consistencia al juego interior.

Hay que llenar el Martín Carpena. La Copa del Rey está más cerca de lo que parece. Habrá que remar entre todos, ¿no?