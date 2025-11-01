El Unicaja sobrevive a sus problemas (95-71)

Ganó el Unicaja. Por 24 puntos. Engañoso, sí, pero es lo que quedará de por vida para la historia. Es verdad que no era el Girona el enemigo más duro posible que le podía deparar el calendario en este 1 de noviembre, pero sí un rival capacitado de sobra para hacerle pupa al Unicaja. Por eso hay que darle a esta victoria su correspondiente y merecido mérito. Yo, al menos, se lo doy. El que quiera más espectáculo, que se vaya al Teatro Cervantes o al Echegaray.

La verdad es que el Unicaja vive un momento de la temporada en el que no está para florituras ni para que se le exija demasiado. Hay que pedirle que luche, que compita y que gane como pueda. Feo o bonito. Como sea. Esta vez, pocos peros se le pueden poner al equipo del minuto 1 al 40.

Apoyo del Carpena

Ibon Navarro pidió en la previa ayuda a la afición. El Carpena no se llenó, pero hubo muy buen ambiente y la verdad es que el Palacio echó una mano. Sin Kravish, sin su sustituto y sin Djedovic, pero con Sulejmanovic, otra vez hubo que cambiar el plan y buscar diferentes alternativas en los roles habituales de los jugadores. Ibon tiró de pizarra y de Marcos Cerveró para multiplicar panes y peces y conseguir que el equipo estuviera fresco en el esprint final.

Dominio cajista

El intercambio de canastas marcó los primeros minutos del partido. Barreiro estuvo especialmente activo en el rebote, el equipo pudo correr y Moncho Fernández paró el partido con poco más de 6 minutos jugados y con el Unicaja 6 arriba, 16-10. Los cambios de unos y otros no cambiaron la dinámica. El Girona acertó cuatro veces desde el 6.75 y eso le permitió irse al final del primer cuarto relativamente cerca en el marcador, 23-18.

Metió centímetros Ibon Navarro en el arranque del segundo cuarto con Webb III de "3". Cuando pudo correr el equipo, se notó en el marcador, 31-21. El rival volvió a sobrevivir gracias a los triples, uno de Busquets y otro de Vildoza. Pero el Unicaja trabajó bien atrás y eso le valió para dominar el marcador.

Barreiro volvió a ser determinante con su lucha bajo los aros. Brutal lo del gallego para el +13, 44-31. También impagable, un día más, la lucha en los dos lados de la pista de Kalinoski, contra todo y contra todos. El partido dejó todo por decidir de cara a los 20 minutos finales: 46-39 y con pitada seria a los árbitros que no quisieron ver una posible falta antideportiva a Alberto Díaz.

Segundo tiempo

Por momentos fue un correcalles el juego en el arranque del tercer cuarto. Siempre estuvo el Unicaja arriba en el marcador, pero sin ser capaz de romper el partido. El rival se puso a 4. Fue lo más cerca que estuvo. Reaccionó el Unicaja con un par de buenas defensas y un triple de Tillie puso otra vez el + 9, 58-49. Castañeda tuvo una nueva oportunidad en el esprint final del tercer cuarto, esta vez como base. El partido alcanzó el minuto 30 con 13 de ventaja para los cajistas: 70-57.

Un 0-7 de parcial abrió el último cuarto. Había todavía que apretar para ganar el partido. El Girona, desde luego, no se rindió nunca. Cinco puntos seguidos de Perry despejaron el panorama, 79-68, con 5.27 para el bocinazo final. Ya sí fue el golpe definitivo. El Unicaja se gustó en los minutos finales, en los que se disparó la ventaja hasta el +24 final, 95-71.

Andorra, próxima estación

El Unicaja descansa esta semana en la competición europea. Los verdes prepararán de forma sosegada el asalto del próximo sábado a la pista del MoraBanc Andorra, exequipo de Ibon Navarro. Habrá que ver si para ese partido ya se puede vestir el nuevo fichaje que busca el club estos días en el mercado para suplir al lesionado de larga duración David Kravish. Sí parece que estará para jugar Nihad Djedovic, baja en estos últimos choques. Algo es algo...