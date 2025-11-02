«El baloncesto ahora no es humano, estamos matando a los jugadores»

Bozidar Maljkovic apura sus últimas semanas como presidente del Comité Olímpico de Serbia. Recibe a La Opinión de Málaga en su despacho de Belgrado, dispuesto a pasar revista a la actualidad del deporte de su país y también del baloncesto español, del que es seguidor compulsivo tras su paso por los banquillos del Unicaja, Barça, Real Madrid y Baskonia.

¿Qué tal todo por Belgrado? Parece una ciudad cómoda y tranquila para vivir.

Mucha gente que conoce el mundo entero dicen que Belgrado es la mejor ciudad para vivir. Y creo que es cierto. Es cierto porque aquí la verdad es que tenemos de todo. Hay que tener solo un poco de dinero, no mucho. Se puede vivir tranquilo y bien. Tenemos montañas para esquiar, tenemos balnearios, muchos restaurantes muy buenos. Ahora acaban de abrir uno muy bueno español, que hacen muy bien la paella. Voy a menudo. Ahora tenemos algunos problemas políticos, hay una confusión porque la gente sale a la calle protestando contra el Gobierno. Poco a poco, esto se va a tranquilizar, creo yo. A mí me gusta mucho vivir aquí a Belgrado. Pero siempre nos gusta a toda la familia ir a Andalucía. Tengo pasaporte francés, pero me gusta más la vida española. España es mi segundo país. Animo siempre a mucha gente serbia a que viaje a España. Y todo el mundo cuando vuelve me dice que Málaga es preciosa. Yo creo que es una ciudad que ha progresado mucho, más que otras ciudades.

Está a punto de dejar la presidencia del Comité Olímpico de Serbia. ¿Qué balance hace de esta etapa al frente del deporte de su país?

Yo creo que bueno. Estoy contento y todo el mundo está contento. Batimos nuestro récord en los JJOO de Tokio con nueve medallas. En París, cinco, pero tres fueron de oro. Este edificio que acoge las instalaciones de nuestro comité era muy malo. En mi etapa lo hemos restaurado, ahora está muy bien. También otra cosa que yo he hecho es poner en 54 escuelas la asignatura de filosofía olímpica. Estoy contento con mi trabajo. Dos mandatos creo que es suficiente y que otra persona venga ahora a seguir mi trabajo. Hace dos semanas hemos ganado el premio más importante del Comité Olímpico Internacional sobre Innovaciones. Tenemos un proyecto que se llama Tremingo. Donde sea, donde estés en Serbia, tú pones esta aplicación y te dice dónde está el terreno más cerca en el que puedes hacer deporte de alto nivel, medio o bajo.

Karavacic, Kostelic, Jokic, Djokovic, Pogacar... ¿Por qué en esta parte del mundo tan pequeña, en la antigua Yugoslavia, hay tantos deportistas de élite siempre?

Un colega tuyo que se llama Enrico Campana ha hablado horas y horas conmigo sobre esto. Primero es la estructura de nuestro cuerpo, con muy buenos músculos. Tenemos una muy buena genética. Luego, claro, también hay buenos entrenadores. Pero no solo baloncesto. También de esquí, balonmano, waterpolo, tenis...

¿Alguna vez ha pensado que si Yugoslavia siguiera existiendo, ustedes dominarían el mundo del baloncesto y otros deportes en Europa?

Esto lo piensa todo el mundo. En baloncesto, seguro. Con Jokic, con Doncic, con buenos entrenadores. Una vez, cuando estaba en Madrid, le pregunté a Zinedine Zidane que si había algún entrenador que le había ayudado a ser un futbolista tan grande. Me dijo que en Marsella, él jugaba en la calle, pero no 3 contra 3, que él prefería uno contra dos o uno contra tres. Que así aprendió a proteger el balón y aguantar golpes. La calle es muy importante. Aquí, en Serbia, todos los grandes jugadores de baloncesto empezaron en la calle. Jugábamos toda la noche, hasta que alguien venía con una pistola y nos mandaba para la cama. Así se forjan los grandes deportistas.

¿Ha cambiado mucho el baloncesto desde que usted era entrenador? ¿Qué diferencia hay entre el baloncesto de hoy y el de antes?

El baloncesto hoy es más rápido, más físico y más loco. Es más desordenado. Mucho más desordenado. Una cosa más que no me gusta es que los tiempos muertos sirven sólo para que el entrenador diga el próximo ataque con flechas para arriba y para abajo. Debes decir «puño», «camiseta», «dos», «tres»... lo que hayas trabajado en los entrenamientos. Esto es más válido que dibujar, porque los jugadores es que ni te miran. Picasso y otros grandes artistas sí que dibujaban bien, pero no los entrenadores, ¡por favor! ¿Qué trabajas en el entrenamiento? Yo nunca tuve pizarra. Otra cosa más quiero decir, este deporte del baloncesto no es el mismo hoy al de mi época porque la competición no es humana por viajes, por desgaste, por todo. Estamos matando a los jugadores y a mí me sorprende mucho que los sindicatos de jugadores no digan nada. Muchas veces no tienen ni tiempo para comer. Algo que sí que me gusta es que hay muchos jóvenes entrenadores y esto es una buena cosa. No quiero decir nombres, porque hay muchos que me gustan. Y otra cosa más. Es la primera vez que voy a decir esto: Los árbitros españoles son los más honestos en el mundo. Dos clases por encima de los demás. Seguro. Cuando sales por Europa y tienes un árbitro español fuera de casa, sabes que vas a tener un buen arbitraje. En Euroliga, Daniel Hierrezuelo ha mejorado mucho el arbitraje en Europa.

Ha sido entrenador en muchos países. En Francia, en Grecia, en España, en la antigua Yugoslavia. Málaga y Unicaja son especiales, ¿verdad?

El primer amor nunca se va a olvidar. Y para mí es la Jugoplastika. Vosotros, los periodistas, lo elegisteis como mejor equipo del siglo XX. Es, para mí, mi amor, mi corazón. Y el segundo es el Unicaja. ¿Por qué? Porque el Unicaja es como una gran familia y tiene una afición muy culta. Ahora, ha llegado a la presidencia Antonio López Nieto. Un hombre muy inteligente. Un tío que piensa rápido. Un tío que sabe lo que quiere. Recuerdo cuando me llamó para organizar algo con la gente que vino desde Málaga para ver la Final Four de la BCL que ganamos en 2023. Yo pensaba que serían 30-35 personas. Directivos del club, familia y poco más. Luego me dijo ¡164! Yo intenté alquilar un barco, pero para 164 no había en todo el país. Alquile uno en Croacia. Llamé a un amigo mío para que cerrara su restaurante y fue el que me posibilitó la comida y los camareros. Lo organicé todo. Ahora voy a contar algo que no saben ni López Nieto ni Juanma ni nadie de Málaga: Estuvimos mucho tiempo en el barco aquel día. Yo siempre llevo gorra, pero esa vez se me olvidó. Me dieron una gorra pequeña, pero mi cabeza es muy grande. No me estaba bien. Al acabar la fiesta y salir del barco, yo estaba mal. Mal, mal. Estaba muy cansado. La cabeza nunca me dolió tanto. Fui a un amigo que era médico al día siguiente y me hospitalizaron. Era algo peligroso, no sé cómo se llama, pero como un pequeño ictus. Podía haber muerto. Estuve dos semanas en el hospital. Tuve suerte y buenos médicos a mi lado.

Dentro de unos meses se cumplirán 25 años del primer título en la historia de la Unicaja, la Copa Korac de 2001. ¿Cómo recuerda aquella noche?

Sabía que íbamos a ganar. Sí, estaba seguro. Y bueno, hemos ganado. Cuando yo vi a la afición en la calle, pensé ¡madre mía! como un día ganemos la Liga, ¿qué va a pasar? Nos recibió en Sevilla Manuel Chaves en la Junta de Andalucía. Para un entrenador que ha ganado mucho, cuando ves que la gente está contenta por tu trabajo y que ellos hacen una fiesta, esto te da un sabor dulce. Son buenos recuerdos.

Desde 2024 es Embajador del Unicaja en Serbia. ¿Cómo surge esta posibilidad?

Eso es un reconocimiento y este club sabe perfectamente cómo soy yo. Ya soy amigo para siempre y todo lo que pueda hacer, yo lo voy a hacer para Unicaja. Protegeré siempre los intereses del club. No sé, si algo puedo mejorar, yo estoy dispuesto para ayudar. Si me llaman mañana porque hay un jugador joven por aquí que quieren que vea, yo voy a ir a verlo.

Cuando le llamó López Nieto, ¿qué pensó?

Eso fue en Málaga, en un restaurante. A mí me gustó mucho la idea de López Nieto de poner a Carlos y a Berni de embajadores. Ahora hay que hacer un museo. Unicaja tiene una historia muy rica. Deben hacerlo porque todos los grandes clubes lo tienen y Unicaja es muy grande.

¿Qué le parece el nuevo Unicaja? Sin Osetkowski, sin Carter...

Este año está menos fuerte. Me gusta mucho Ibon Navarro y su comportamiento en los partidos. Se parece un poco a mí. Es muy respetuoso con los árbitros. Se han ido jugadores muy importantes, claro que han venido otros, pero el equipo ha perdido fuerza esta temporada.

Por cierto, hablando de Carter. Es una de las muy pocas personas que han podido estar en el hospital para verlo. ¿Cómo ha visto al jugador? ¿Qué le ha dicho?

Muy simpático. Es un hombre muy fuerte. Es un chico joven y está preocupado. Le dije que López Nieto Juanma y los jugadores le mandan muchos recuerdos. El público está detrás de ti, con camisetas, con todo eso. Casi lloran él y su padre, también. Él es fuerte. Tiene el cuerpo parecido a Louis Bullock. Hay canastas y canastas durante un partido, las hay que son más importantes. De esas que hay que meterlas. Y yo creo que este tío tiene cojones para meter este tipo de canastas.

Ibon Navarro ha convertido al Unicaja en un equipo campeón. ¿Cuál es la clave del éxito de Ibon y del Unicaja?

Ibon Navarro ha hecho un trabajo de calidad con sus jugadores. Son muy listos jugando, tiene un juego como entre hermanos, más que entre compañeros. Cada uno respeta al otro y se piensa más en lo colectivo que en lo individual. Ibon se ha convertido en un gran entrenador y le deseo lo mejor, que tenga mucha suerte en su carrera. Me gusta mucho cuando sale un entrenador joven y con tanto talento como él. Yo he visto cómo ha destruido con Andorra al Partizan, que era un equipo de mayor categoría. Tácticamente, con un plan.

La NBA quiere llegar a Europa. ¿Qué piensa Boza Maljkovic de este intento de la NBA de hacer una franquicia europea?.

Si Florentino Pérez, Joan Laporta y Jorge Garbajosa quieren hacerlo y piensan que es lo mejor, adelante. Pero el baloncesto en Europa está muerto desde el momento que la NCAA ha permitido pagar a los jugadores. Ahora viene alguien de América y paga un millón, claro que el joven abandona el baloncesto en Serbia y en todos los países de Europa. Este nuevo panorama va a destruir definitivamente nuestro baloncesto. A mí me gustaría que alguien me explique cómo podemos vivir nosotros si los americanos nos destruyen todo nuestro trabajo de cantera.

Hablando del baloncesto español, ¿sorprendido por el nuevo proyecto millonario de Juan Roig en Valencia? ¿Puede ser el Valencia Basket un aspirante a todos los títulos?

Puede ser. También tiene muy buen entrenador. Pedro Martínez trabaja muy bien y me gusta mucho cómo juega el Valencia. A Pedro yo le conozco desde mi primera etapa en Barcelona. Era siempre un serio entrenador. Serio, trabajando y con ideas claras. Ahora, ha cambiado un poco de estilo. Juega como París el año pasado. Muy rápido, muy rápido. Juan Roig era siempre mi "enemigo". Porque dos veces creo que cuando jugamos para entrar en la Euroliga hemos ganado nosotros. Una vez, con canasta de Mous Sonko en último segundo. El estadio nuevo no lo conozco. Pero Valencia como ciudad es muy bella. Con gente que le gusta el baloncesto. La inversión de la familia Roig merece estar en la Euroliga y tener licencia para siempre. Igual que el Unicaja. Son dos equipos muy parecidos. Hay que pensar un poco. ¿Quién juega en la Euroliga? ¿Qué equipos hay que meter dentro? La belleza de las ciudades también debe contar. Es muy feo ir a no sé dónde, aunque haya un buen equipo. Es difícil viajar. No tienes nada que ver bien. Y comida mala. Cuando vas a Valencia y Málaga, son dos ciudades preciosas. De las ciudades más bellas de España y de Europa. Habría que apoyar que esos dos equipos estén fijos en la Euroliga. Porque lo merecen. Si tú tienes una bella ciudad, un pabellón fenomenal y no tienes público, no puedes jugar. Si un pabellón está los últimos 30 años llenísimo como el Carpena, hay que respetar a esta gente, hay que respetar la tradición. Hay que respetar a un equipo que ha ganado títulos como el Unicaja y como el Valencia, también.

¿Y el Barça? Dos años sin títulos. Dos años sin jugar finales. Usted conoce muy bien ese club. ¿Por qué estos resultados tan malos? ¿Qué le pasa al Barça?

Al Barça le pasa que ha hecho muy malos fichajes. Invité a cenar a Audie Norris, uno de los mejores jugadores que entrené en toda mi vida, y a Juan Carlos Navarro en Belgrado. A mí, los fichajes del Barça me sorprenden casi siempre negativamente. La manera de mejorar es fichar mejor. No te quiero decir nombres porque quiero respetar a todo el mundo. Quiero mucho al Barça, todo el mundo lo sabe, pero no fichan bien y eso se ve. No es algo que solo dice Boza Maljkovic. Viene gente a mi despacho y hablamos mucho. Nos sorprenden muchísimas veces los jugadores que llegan al Barça. A mí me gustaría, si alguien me puede explicar, por qué el Barça dejó ir en su momento a Dante Exum. ¿Por qué? Me gustaría hablar con alguien si tiene respuesta. Yo no entiendo eso. Para mí, Exum era uno de los mejores jugadores de Europa entera. Y el Barça. le dejó salir. Vino a Partizan, jugaba maravilloso y claro, se fue a la NBA. Mi etapa en el Barça fue muy bonita. He trabajado en siete países y solo hay una persona con la que no me hablo. Está en Cataluña. No voy decir su nombre porque todo el mundo sabe quien es...

Le quería preguntar también por otro exequipo suyo, por el nuevo Real Madrid también de Sergio Scariolo...

Sergio Scariolo es un gran entrenador. No tengo dudas de que lo va a hacer bien en el Madrid. El Real Madrid sí tiene buen equipo. Perdieron mucho con la marcha de Yabusele. Pero basta que juegue Tavares, él marca la diferencia. Tienen Hezonja, que es un gran jugador, pero debe hacer mejor selección de sus tiros. Tiene mucho talento este chico.

¿Cuándo veremos a Maljkovic otra vez en el Martín Carpena?

Voy a ir al palco en cuanto acaben las elecciones del Comité Olímpico de Serbia. Voy a ir porque a mí me encanta estar en Málaga. Respirar este ambiente y ver a mis amigos. A Juanma, a mi presidente Noriega, que es un hombre muy simpático al que yo quiero mucho y a todos los demás.

Por último, un mensaje para la afición del Unicaja, a punto de cumplirse 25 años de aquel triunfo en la Copa Korac.

No conozco en Europa entera una afición como la del Unicaja. Estrella Roja tiene una gran afición, Partizan también. Igual que Panathinaikos. Pero a nivel cultural, la de Málaga está por encima de todas. Creo que este año no tiene un equipo tan fuerte como el año pasado, por eso hay que ayudar más, hay que ir al Carpena y darlo todo a Ibon Navarro y al equipo. Estoy seguro de que Unicaja va a seguir bien y va a ganar títulos. Con la llegada de Antonio López Nieto, el Unicaja tiene un hombre que tiene capacidad de hacerlo bien en todos los segmentos que significa un club. Ese dúo de Juanma y López Nieto es muy bueno.