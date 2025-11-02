Perry & Duarte, sociedad ilimitada

El Unicaja ganó este sábado un partido muy importante frente al Básquet Girona. Después de dos derrotas ligueras seguidas, ante Barça y La Laguna Tenerife, el equipo se reencontró con la victoria y también con ese juego coral que tantos éxitos le ha dado a lo largo de las últimas temporadas.

Una de las grandes noticias que dejó el partido, además de la victoria, fue ver sobre el parqué la buena dupla que formaron Kendrick Perry y Chris Duarte, dos jugadores que deben ser claves este curso para que el Unicaja cumpla sus objetivos y sea lo competitivo que su afición quiere.

Dupla letal

En los primeros partidos de la temporada, había costado ver esa conexión entre el base de pasaporte montenegrino y el alero de la República Dominicana. Contra el Bàsquet Girona, ambos jugadores mostraron una complicidad que el Martín Carpena aplaudió a rabiar. Sobre todo en el último cuarto, ambos jugadores se buscaron continuamente, se pasaron el balón y contribuyeron sobre la pista a los mejores minutos del equipo, en el que fue el tercer triunfo liguero verde y morado del presente curso 2025/2026.

Perry, en el partido contra el Girona. / Gregorio Marrero

Perry acabó el partido con 11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Duarte firmó también una tarjeta muy completa, con 14 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias. Aunque más allá de esos brillantes números de ambos, lo mejor fue el peligro que siempre generó el equipo cuando los dos coincidieron en la cancha en esos 10 minutos finales en los que el equipo rompió el partido.

Equipo en construcción

Ibon Navarro ha hablado desde la pretemporada que este proyecto nace casi de cero y que necesita tiempo para evolucionar y para convertir a este buen grupo de jugadores en un verdadero equipo. Los dos últimos años, el Unicaja ha jugado de memoria. Perry o Alberto dirigían al equipo y siempre encontraban a Carter, Osetkowski o Taylor en el sitio justo y en el momento indicado. Hasta con los ojos cerrados, siempre sabían unos donde estaban los otros.

Duarte, cada vez más conectado con el equipo. / Gregorio Marrero

Esa magia (además de otras muchas cosas) se ha perdido ahora. Es el momento de volver a construir con las nuevas piezas que se han añadido al plantel. Por eso, ver cada partido más integrado a Chris Duarte es una gran noticia. Y ver a Perry, el jugador más mágico del equipo, encontrando al exNBA solo puede ser el precedente de que algo bueno está pasando y puede seguir pasando en los próximos partidos.

Con la Copa en el horizonte

De momento, el Unicaja suma ya 3 victorias en 5 jornadas de esta Liga Endesa. El objetivo de clasificarse para la Copa del Rey de Valencia está en el buen camino. Hay que ganar 9 partidos en esta primera vuelta y quedan todavía 12 jornadas más.