El Unicaja se asienta en la zona de play off de la Liga Endesa

La jornada 5 de la Liga Endesa se cerró este domingo con la sorprendente victoria del UCAM Murcia ante el Barça, en el Palau Blaugrana, y con la primera derrota de la temporada de La Laguna Tenerife, que cayó en su visita a un Baskonia que ha tenido una muy buena semana, con dos victorias en la Euroliga y con este triunfo sobre el hasta ahora líder de la clasificación.

Unicaja, sexto

El Unicaja, gracias a su victoria del sábado frente al Bàsquet Girona, asciende un par de puestos en la clasificación, rompe una racha negativa de dos derrotas ligueras consecutivas, se pone otra vez con balance positivo (3-2) y se asienta en la zona del play off por el título y de los puestos que darán acceso a la Copa del Rey 2026 del próximo mes de febrero en Valencia.

Valencia, líder en solitario

Precisamente, el Valencia Basket de Kameron Taylor y de Yankuba Sima es el nuevo líder de la Liga, tras su cómoda victoria dominical contra el San Pablo Burgos, que le hace ser el único equipo de toda la ACB que firma un pleno de cinco victorias en cinco jornadas. Los taronja han comenzado muy bien el curso y demuestran que serán uno de los principales candidatos a todos los títulos de este curso, tras ganar ya en Málaga la Supercopa Endesa, el pasado mes de septiembre.

El Baskonia acabó con la imbatibilidad del La Laguna Tenerife. / ACBPhoto

Por detrás de los de Pedro Martínez, con un balance de 4-1, se colocan cuatro equipos. Por mejor average, La Laguna Tenerife es segundo, el sorprendente Joventut de Ricky Rubio es tercero, el UCAM Murcia se coloca cuarto y el Real Madrid es quinto.

Igualados al Unicaja (6º) en la clasificación, con 3-2, cerrando la zona de play off, están el Hiopos Lleida de Melvin Ejim (7º) y el Baskonia (8º). El Barça, de momento, es décimo, fuera de la zona noble.

El UCAM asaltó el Palau Blaugrana. / ACBPhoto

Coviran, a cero

Por lo que se refiere a la zona roja de la clasificación, una semana más el Covirán Granada sigue como farolillo rojo de la tabla, sin conocer todavía la victoria. Los nazarís perdieron este sábado en Lugo ante un Breogán que fue mejor de principio a fin. El otro equipo que ocupa puesto de descenso a la Primera FEB es el MoraBanc Andorra (1-4), próximo rival liguero del Unicaja, el sábado que viene, a las 21 horas.