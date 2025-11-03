La defensa del Unicaja es la que menos encaja en Liga Endesa

Esto decía Ibon Navarro después de la Copa Andalucía, justo antes de poner rumbo a Singapur para ganar la Copa Intercontinental: "Me gusta más el Unicaja cuando ataca, claramente, que cuando defiende, pero también creo que es una cuestión de tener que ir mejorando". Y los números, curiosamente, dicen que la historia ahora es al revés y es que la defensa verde y morada es la que menos puntos ha encajado en las cinco primeras jornadas de Liga Endesa.

El equipo malagueño continúa con su particular encaje de las piezas. Ahora, en un proceso renovado después de la importante lesión de peroné de David Kravish y del consecuente ajuste de jugadores en el juego interior a la espera de que llegue un sustituto para el pívot. Sin embargo, el trabajo ya da sus frutos y apunta al primer escalón porque el Unicaja ha encajado 77.8 puntos en ACB, la mejor marca de toda la Liga.

UCAM Murcia (78.6), Joventut (80.0), La Laguna Tenerife (81.0) y Gran Canaria (82.4) acompañan en las primeras posiciones de la parte más alta. Cierra la parte de abajo el MoraBanc Andorra de Joan Plaza (97.4), el próximo rival del Unicaja.

Resultados en la defensa

68 (Bilbao Basket), 72 (Gran Canaria), 83 (Barça), 95 (La Laguna Tenerife) y 71 (Bàsquet Girona) son las anotaciones recibidas por los malagueños en las cinco primeras jornadas de la competición nacional. A excepción de los 95 puntos de aquel partido en el Santiago Martín, en un partido marcado por la pérdida del pívot estadounidense de pasaporte búlgaro y de un equipo arrollador en ataque, las cifras son espectaculares.

Tyler Kalinoski en el Unicaja-Bàsquet Girona. / Gregorio Marrero

Para ejemplo, la segunda parte contra el conjunto de Moncho Fernández. Juan Fernández anotó dos tiros libres para poner a los suyos 53-49 a 15:44 minutos para el final. Pues el parcial desde ese preciso momento fue de 42-22 para colocar la tercera victoria del Unicaja en el casillero de la Liga Endesa. También fue un paso adelante la segunda parte en la pista del Gran Canaria después de los 41 puntos encajados en la primera mitad -31 en la segunda-.

Un ataque de zona media-baja

No obstante, y pese a ese parcial definitivo para ganarle al Bàsquet Girona, los números en ataque son contrapuestos a los de la defensa. El Unicaja es el sexto equipo de toda la ACB que menos puntos ha anotado en estas cinco jornadas disputadas: 83.6 de media distribuidos en 86 (Bilbao Basket), 81 (Gran Canaria), 77 (Barça), 79 (La Laguna Tenerife) y 95 (Girona).

Solo Gran Canaria (82.6), BAXI Manresa (82.0), MoraBanc Andorra (79.8), Surne Bilbao Basket (78.0) y Covirán Granada (77.4) empeoran las cifras de los de Ibon Navarro. En la parte más alta destaca con suficiencia el Valencia Basket y una impresionante media de 101.4 puntos.

Una semana para trabajar

Ahora, el cuerpo técnico y la plantilla cajista afrontan una semana limpia de trabajo, sin partido de la Basketball Champions League, para seguir avanzando en los entrenamientos. Será importante descansar para descargar las piernas y también poder recuperar a Nihad Djedovic con el objetivo de contar otra vez con todas las piezas disponibles. Encontrar al pívot para el sábado parece algo más complicado viendo la competencia del mercado de fichajes.